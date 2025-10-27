Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 15 del Apertura 2025

La jornada 15 del Torneo Apertura 2025 llegó a su fin y dejó varios movimientos en la tabla de posiciones. A falta de pocas fechas para concluir la fase regular, Toluca se mantiene como único líder con 33 puntos, aunque la diferencia se redujo respecto a sus perseguidores. Detrás aparecen Tigres UANL y Cruz Azul con 32 unidades, América con 31, Rayados de Monterrey con 30, y cerrando los puestos de clasificación directa a la Liguilla, Chivas con 23 puntos.

Uno de los temas más relevantes en esta recta final del torneo es la regla de menores, una disposición que obliga a los clubes a sumar un mínimo de 1,170 minutos por torneo con jugadores menores de 22 años. Esta norma busca impulsar el desarrollo de los jóvenes futbolistas mexicanos y garantizar que tengan oportunidades reales dentro del campo.

En caso de no cumplir con este requisito, los equipos pueden enfrentar multas económicas o incluso pérdida de puntos, algo que podría afectar sus aspiraciones rumbo a la Liguilla. Por eso, muchos clubes intentan asegurar el cumplimiento antes de las últimas jornadas, utilizando a sus juveniles en partidos clave o alternando en diferentes posiciones.

Hasta el momento, 11 equipos ya cumplieron con la regla de menores, entre ellos varios de los protagonistas del torneo: Chivas, Puebla, León, Atlético San Luis, Tijuana, Atlas, FC Juárez, Pachuca, Necaxa, América y Santos Laguna. El resto de los clubes sigue en la lucha por alcanzar los minutos exigidos antes de que termine la fase regular.

Algunos equipos como Toluca, Tigres, Monterrey y Cruz Azul todavía deben sumar minutos, mientras que otros, como Querétaro o Mazatlán, están muy cerca de llegar a la meta. Las próximas jornadas serán decisivas para definir quiénes logran cumplir y quiénes podrían enfrentar sanciones.

La Liga MX monitorea constantemente este reglamento, y cada jornada publica la actualización de los minutos acumulados por los futbolistas juveniles. A continuación, el detalle completo de la Tabla de Participación de Menores tras la jornada 15 del Apertura 2025.

La tabla de regla de menores hasta el momento

Club Menores alineados Minutos acumulados Minutos al reglamento Cumplimiento Guadalajara 7 3682 3201 Cumplió Puebla F.C. 8 2917 2596 Cumplió León 5 2357 2319 Cumplió Atlético San Luis 5 2036 2036 Cumplió Tijuana 4 1902 1902 Cumplió Atlas 5 1835 1835 Cumplió FC Juárez 4 1657 1657 Cumplió Pachuca 3 1458 1458 Cumplió Necaxa 5 1261 1261 Cumplió América 5 1180 1180 Cumplió Santos Laguna 4 1180 1180 Cumplió Pumas UNAM 7 1168 1170 No cumplió Querétaro 6 1088 1170 No cumplió Mazatlán FC 5 1079 1170 No cumplió Cruz Azul 5 1009 1170 No cumplió Monterrey 4 980 1170 No cumplió Tigres UANL 4 955 1170 No cumplió Toluca 7 932 1170 No cumplió

