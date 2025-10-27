Es tendencia:
Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 15 del Apertura 2025

Esta es la cantidad de minutos que acumularon los canteranos de cada equipo de la Liga MX al concluir la jornada 15 del torneo.

Por Ramiro Canessa

Finalizó la jornada 15 del Apertura 2025.
Finalizó la jornada 15 del Apertura 2025.

La jornada 15 del Torneo Apertura 2025 llegó a su fin y dejó varios movimientos en la tabla de posiciones. A falta de pocas fechas para concluir la fase regular, Toluca se mantiene como único líder con 33 puntos, aunque la diferencia se redujo respecto a sus perseguidores. Detrás aparecen Tigres UANL y Cruz Azul con 32 unidades, América con 31, Rayados de Monterrey con 30, y cerrando los puestos de clasificación directa a la Liguilla, Chivas con 23 puntos.

Uno de los temas más relevantes en esta recta final del torneo es la regla de menores, una disposición que obliga a los clubes a sumar un mínimo de 1,170 minutos por torneo con jugadores menores de 22 años. Esta norma busca impulsar el desarrollo de los jóvenes futbolistas mexicanos y garantizar que tengan oportunidades reales dentro del campo.

En caso de no cumplir con este requisito, los equipos pueden enfrentar multas económicas o incluso pérdida de puntos, algo que podría afectar sus aspiraciones rumbo a la Liguilla. Por eso, muchos clubes intentan asegurar el cumplimiento antes de las últimas jornadas, utilizando a sus juveniles en partidos clave o alternando en diferentes posiciones.

Hasta el momento, 11 equipos ya cumplieron con la regla de menores, entre ellos varios de los protagonistas del torneo: Chivas, Puebla, León, Atlético San Luis, Tijuana, Atlas, FC Juárez, Pachuca, Necaxa, América y Santos Laguna. El resto de los clubes sigue en la lucha por alcanzar los minutos exigidos antes de que termine la fase regular.

Algunos equipos como Toluca, Tigres, Monterrey y Cruz Azul todavía deben sumar minutos, mientras que otros, como Querétaro o Mazatlán, están muy cerca de llegar a la meta. Las próximas jornadas serán decisivas para definir quiénes logran cumplir y quiénes podrían enfrentar sanciones.

La Liga MX monitorea constantemente este reglamento, y cada jornada publica la actualización de los minutos acumulados por los futbolistas juveniles. A continuación, el detalle completo de la Tabla de Participación de Menores tras la jornada 15 del Apertura 2025.

La tabla de regla de menores hasta el momento

ClubMenores alineadosMinutos acumuladosMinutos al reglamentoCumplimiento
Guadalajara736823201Cumplió
Puebla F.C.829172596Cumplió
León523572319Cumplió
Atlético San Luis520362036Cumplió
Tijuana419021902Cumplió
Atlas518351835Cumplió
FC Juárez416571657Cumplió
Pachuca314581458Cumplió
Necaxa512611261Cumplió
América511801180Cumplió
Santos Laguna411801180Cumplió
Pumas UNAM711681170No cumplió
Querétaro610881170No cumplió
Mazatlán FC510791170No cumplió
Cruz Azul510091170No cumplió
Monterrey49801170No cumplió
Tigres UANL49551170No cumplió
Toluca79321170No cumplió
En síntesis

  • La regla de menores obliga a sumar 1,170 minutos a jugadores menores de 22 años.
  • Once equipos ya cumplieron la regla de menores, incluyendo América y Chivas.
  • Toluca, Tigres, Monterrey y Cruz Azul aún deben sumar minutos para cumplir la regla.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
