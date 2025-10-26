Es tendencia:
Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras anotación de Paulinho con Toluca

El delantero portugués marcó con los Diablos Rojosy es líder de goleo en el torneo de Primera División de México junto a Joao Pedro Galvao.

Por Agustín Zabaleta

Paulinho marcó con Toluca y es líder de goleo en el Apertura 2025
© Getty ImagesPaulinho marcó con Toluca y es líder de goleo en el Apertura 2025

Este domingo finalizó la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Por un lado, Santos Laguna venció 3-1 de local ante Querétaro, mientras que el líder Toluca venció a Pachuca por 3-2. Atlético San Luis derrotó 3-2 a Necaxa.

Ni Modric, ni Kroos: Un estudio aseguró que James Rodríguez es el mejor medio en la historia de Real Madrid

Ni Modric, ni Kroos: Un estudio aseguró que James Rodríguez es el mejor medio en la historia de Real Madrid

Con estos partidos y los que se disputaron durante el fin de semana, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

Tweet placeholder

La misma tiene un único líder, y es que Paulinho de Toluca marcó un gol, acumula 11 anotaciones y mira a todos desde arriba en solitario. El equipo ha hecho hasta 41 goles, pero el centrodelantero portugués siempre aparece para ayudar a sus compañeros.

Dos jugadores lo siguen de cerca: Con 10 gritos están João Pedro Galvão de Atlético San Luis y Armando González de Chivas. Germán Berterame de Rayados los sigue con 9 anotaciones. Por detrás, el Top 5 lo cierra Juan Brunetta de Tigres UANL con 8 goles.

Tabla de goleo del Apertura 2025

  • Paulinho (Toluca) — 11 goles
  • João Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 11 goles
  • Armando González (Chivas) — 10 goles
  • Germán Berterame (Rayados) — 9 goles
  • Juan Brunetta (Tigres UANL) — 8 goles
¡Impacto instantáneo! James Rodríguez ingresó al partido y León marcó el 1-0 vs. Pumas UNAM

¡Impacto instantáneo! James Rodríguez ingresó al partido y León marcó el 1-0 vs. Pumas UNAM

En síntesis

  • Paulinho anotó un gol para Toluca en el duelo ante Pachuca y es único líder de la tabla de goleo del Apertura 2025
  • João Pedro Galvao marcó dos goles con Atlético San Luis ante Necaxa y alcanzó al delantero portugués
  • Armando González es tercero tras su hat-trick con Chivas ante Atlas
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
