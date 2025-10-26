Este domingo finalizó la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Por un lado, Santos Laguna venció 3-1 de local ante Querétaro, mientras que el líder Toluca venció a Pachuca por 3-2. Atlético San Luis derrotó 3-2 a Necaxa.

Con estos partidos y los que se disputaron durante el fin de semana, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

La misma tiene un único líder, y es que Paulinho de Toluca marcó un gol, acumula 11 anotaciones y mira a todos desde arriba en solitario. El equipo ha hecho hasta 41 goles, pero el centrodelantero portugués siempre aparece para ayudar a sus compañeros.

Dos jugadores lo siguen de cerca: Con 10 gritos están João Pedro Galvão de Atlético San Luis y Armando González de Chivas. Germán Berterame de Rayados los sigue con 9 anotaciones. Por detrás, el Top 5 lo cierra Juan Brunetta de Tigres UANL con 8 goles.

Tabla de goleo del Apertura 2025

Paulinho (Toluca) — 11 goles

João Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 11 goles

Armando González (Chivas) — 10 goles

Germán Berterame (Rayados) — 9 goles

Juan Brunetta (Tigres UANL) — 8 goles

En síntesis

Paulinho anotó un gol para Toluca en el duelo ante Pachuca y es único líder de la tabla de goleo del Apertura 2025

João Pedro Galvao marcó dos goles con Atlético San Luis ante Necaxa y alcanzó al delantero portugués

Armando González es tercero tras su hat-trick con Chivas ante Atlas

