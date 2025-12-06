¡Cruz Azul va por la épica! ‘La Máquina’ saldrá al campo de juego del Estadio Universitario, en busca de la clasificación a la gran final del Apertura 2025. Para ello, luego del empate en el partido de ida de la serie, el conjunto celeste tendrá que ganarle a Tigres UANL en el Volcán, si quiere avanzar de ronda en la Liguilla.

En el primer partido de las semifinales, Cruz Azul y Tigres igualaron 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario. Esa situación obliga a La Máquina a ganar sí o sí en la revancha para poder continuar vivo en el Apertura 2025. Para ello, el equipo cementero presentará una alineación muy particular para hacer un juego perfecto.

La visita dio a conocer sus once iniciales para este juego de vuelta, con dos novedades: las ausencias de José Paradela y Charly Rodríguez. Los dos mediocampistas del conjunto celeste, habitualmente titulares, no aparecen entre los elegidos por el entrenador. Ambos serán suplentes esta noche ante Tigres UANL.

José Paradela iniciará como suplente la revancha [foto: Getty]

Al enterarse esta noticia, los aficionados se sorprendieron de inmediato. Sin embargo, no deben preocuparse ya que no se trata de temas físicos: Nicolás Larcamón marginó a los dos volantes por motivos tácticos. En la estrategia y plan de partido del argentino, se inclinó por utilizar jugadores con otro tipo de características.

Tanto José Paradela como Charly Rodríguez dejarán sus lugares, y los reemplazarán Rodolfo Rotondi y Ángel Sepúlveda. El estratega cambiará el esquema y pasará a utilizar dos centrodelanteros naturales, algo que Cruz Azul no hacía hace mucho. No obstante, el equipo lo practicó en la semana y buscará hacerlo valer en el Volcán.

Con las suplencias de Paradela y Rodríguez, la alineación confirmada de Cruz Azul para visitar a Tigres UANL será la siguiente: Andrés Gudiño; Ignacio Rivero, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Lorenzo Faravelli, Jeremy Marquez, Rodolfo Rotondi; Ángel Sepúlveda y Gabriel Fernández. Entre los relevos también habrá otros nombres fuertes como Jorge Sánchez, Chiquete Orozco, Luka Romero y Mateusz Bogusz.

