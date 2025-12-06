Al inicio de cada temporada, la Liga MX publica en su portal y redes oficiales el calendario completo para el campeonato de turno. Así lo hizo también este semestre, días antes del comienzo del Torneo Apertura. Sin embargo, la definición del título podría postergarse y la fecha estipulada para la final modificarse con previo aviso a los clasificados.

En principio, tal había sido comunicada en el fixture revelado a mitad de año, la final está programada hoy para el 11 y 14 de diciembre (ida y vuelta respectivamente). Esto es, la intención de las autoridades es que la semana que viene se conozca el campeón de este Apertura 2025. No obstante, lo que resulte de las semifinales podría hacer cambiar todo.

La situación en cuestión depende de la segunda semifinal: si Cruz Azul es finalista, la última ronda se retrasará hasta fin de año. En caso de que ‘La Máquina’ elimine a Tigres este sábado, la final no se jugaría sino hasta… ¡después de Navidad! Los compromisos deportivos del equipo de Nicolás Larcamón impedirían que lo dispute en tiempo y forma.

La final depende de la suerte de Cruz Azul [foto: Getty]

De lograr el conjunto celeste superar la semifinal, no podría presentarse en las fechas dispuestas por reglamento. En esa parte del calendario tiene que jugar la Copa Intercontinental, con Flamengo como primer oponente. Entre el 10 y el 17 de diciembre será la participación de Cruz Azul en el torneo de la FIFA, por lo que en esos días le sería imposible definir la Liga MX.

Bajo estas circunstancias, en el escenario de que ‘La Máquina’ deje en el camino a Tigres, la final se demoraría hasta el 25 y 28 de diciembre. Sí, no se sabría quién ganaría el Torneo Apertura hasta la semana entre una fiesta y otra. El campeón del futbol mexicano se conocería a cuatro días del 2026. ¿Obligará Cruz Azul a postergar todo? ¿O se definirá la campaña la semana próxima?