Toluca se fue con una gran ventaja en el Nemesio Díez en la vuelta de las semifinales del Apertura 2025. Los dirigidos por Antonio Mohamed le ganan 2-0 a Rayados de Monterrey y con este resultado el sueño del bicampeonato sigue latente.

Paulinho recibió el balón con total tranquilidad, mientras que Sergio Ramos no lo siguió de cerca y se lo vio lento para reaccionar. El delantero no dudó y definió para el 2-0 que deja a los regios al borde de la eliminación.

Con este gol, Toluca pone un pie en la final del Apertura 2025, mientras que Rayados deberá buscar una reacción inmediata si quiere mantener vivo el sueño de pelear por el campeonato. La jugada dejó en evidencia la falta de precisión defensiva en un momento clave del partido.

Todavía restan 45 minutos para que los regios puedan dar vuelta el marcador, aunque necesitan dos goles para estar en final. Cualquier otro resultado los dejará eliminados y sin posibilidades de soñar con ser campeones tras una temporada irregular.

Sergio Ramos no seguiría en Rayados

Este error expone aún más al defensor español con pasado en Real Madrid, al que consideraron un gran fichaje en este 2025. Sin embargo, en plena Liguilla se filtró la noticia sobre su futuro en donde revelaron que no renovaría contrato con el club mexicano.