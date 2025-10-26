El Apertura 2025 de la Liga MX sigue a paso firme y este domingo 26 de octubre se cerró la Jornada 15 con tres partidos. En esta ocasión, el liderato del torneo se mantiene igual pese al empate de Toluca de local ante Pachuca. Los Diablos Rojos ganaban 2-0, pero se dejaron remontar y perdieron la chance de estirar la ventaja.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Se encienden las alarmas! Alexis Vega se lesionó y pidió salir en el Toluca vs. Pachuca

En el resto de la jornada, Atlético San Luis vs. Necaxa fue una verdadera batalla de goles, que terminó con un marcador 4-3 en favor de los Rayos. Por otro lado, Santos Laguna también obtuvo una gran victoria al vencer 3-1 en casa a Querétaro.

Los resultados del domingo en el Torneo Apertura 2025:

Santos Laguna (Ocejo-Palacios-Villalba) 3-1 Querétaro (Pérez)

Atlético San Luis ( Galvão x2-Salles-Lamonge) 3-4 Necaxa (Águila e/c-Badaloni-Rosero-Cambindo)

Toluca (Gallardo-Paulinho) 2-2 Pachuca (Valencia x2)

En el balance de partidos, se registraron apenas una victoria y dos empates. Pero sobre, todo, lo que más llama la atención es la cantidad de goles marcados. Fueron 15 goles en 3 encuentros. Un promedio de 5 gritos por cotejo.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es el líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la fecha, Toluca se mantiene líder con 33 unidades. Luego, de escolta, aparecen Tigres UANL y Cruz Azul con 32 puntos. El Top 5 lo completan América con 31 unidades y Rayados con 30.

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

ver también ¡Impacto instantáneo! James Rodríguez ingresó al partido y León marcó el 1-0 vs. Pumas UNAM

¿Qué partidos se jugarán el viernes 31 de octubre en la Liga MX?

La Jornada 15 ya terminó y el próximo viernes 31 de octubre iniciará la Jornada 16 con tres compromisos:

Publicidad

Publicidad

Necaxa vs. Santos Laguna: 19:00 horas (CDM), en el Estadio Victoria

19:00 horas (CDM), en el Estadio Victoria Atlético San Luis vs. Juárez: 21:00 horas (CDM), en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez

21:00 horas (CDM), en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez Puebla vs. Cruz Azul: 21:05 horas (CDM), en el Estadio Cuauhtémoc

En síntesis