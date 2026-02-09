¿Cuándo cierra la ventana de transferencias en la Liga MX?

El mercado de pases de invierno en la Primera División de México llega a su fin. Los equipos de la Liga MX trabajan a contrarreloj para poder cerrar las últimas llegadas y salidas para asi terminar de delinear las plantillas que competirán hasta mitad de año.

De acuerdo con información aportada por el periodista César Caballero de ESPN, la ventana de transferencias finalizará a las 19:00 horas (Ciudad de México). Ese es el límite que tienen los clubes para concretar las gestiones que todavía tengan en proceso.

Equipos importantes de la nación, como América, Chivas y Cruz Azul, siguen inmersos en la búsqueda de jugadores y aún pueden sumar cara nuevas para reforzar su equipo. Incluso, algunos tienen más de una alternativa para sumar en estas últimas horas.

Por ejemplo, en el caso de las Águilas, se dirimen entre dos futbolistas para incorporar. Más allá de que busca cerrar el fichaje de Vinicius Lima de Fluminense, también tiene en carpeta a Gabriel Fuentes del mismo Flu o Marquinhos Costa de Spartak Moscú.

En el caso del Rebaño Sagrado, tiene todo listo para sumar a Jonathan Pérez desde el Nashville SC. La Máquina Cementera, por otro lado, quiere sumar a Nicolás Ibáñez desde Tigres UANL y así mejorar su línea ofensiva que quedó debilitada tras algunas salidas.

¿Cuándo arranca la Jornada 6 del Clausura 2026?

La primera fecha tras el cierre del mercado de pases será la sexta del torneo nacional, y eso será este viernes desde las 19:00 horas (Ciudad de México), cuando Puebla reciba a Pumas UNAM en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.

