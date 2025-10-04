Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Toluca y el empate de Cruz Azul

Los 'Diablos Rojos' se impusieron fuera de casa y observan a todos de arriba. ¿Cómo está la tabla del Apertura?

Por Martín Zajic

Toluca celebró y sigue en lo más alto de la tabla.
© Getty ImagesToluca celebró y sigue en lo más alto de la tabla.

Una apasionante jornada futbolera se pudo vivir este sábado 4 de octubre, con cruces entre clubes importantes que definían muchas cosas de cara a la recta final del Torneo Apertura. En un día de muchos goles, se produjeron cambios en la tabla de posiciones de la fase regular y a continuación las repasaremos en la continuidad de la 12° jornada.

Los resultados del sábado en el Apertura 2025:

Durante el transcurso del día, cuatro compromisos se han desarrollado en la agenda de la Liga MX, dejando a su paso los siguientes marcadores:

  • Querétaro 3-1 Puebla – marcador final.
  • Club León 2-4 Toluca – marcador final.
  • Tigres 1-1 Cruz Azul– marcador final.
  • América 0-0 Santos Laguna – en juego | primer tiempo.

En este domingo futbolero, se han convertido doce goles en cuatro presentaciones, un promedio de tres tantos por encuentro. Pudieron haber sido muchos más, pero los equipos no fueron tan eficaces como otras jornadas.

El campeón vigente sigue firme en la defensa del título [Foto: Getty]

¿Quién quedó como líder del Apertura 2025 tras los juegos del sábado?

El puntero del campeonato de Primera División del futbol mexicano sigue siendo el Deportivo Toluca, que volvió a sumar de a tres y ratificó su liderazgo en lo más alto del torneo. Los ‘Diablos Rojos’ lograron un triunfo clave fuera de casa y alcanzaron la línea de los 28 puntos, sacándole tres de ventaja a Rayados, que puede igualarlo si gana mañana.

La tabla de posiciones del Apertura 2025 tras los juegos del sábado:

¿Qué juegos se disputarán este domingo en el Apertura 2025?

Este domingo 5 de octubre sólo se celebrarán dos enfrentamientos en la Liga MX: en el primer turno del día, Pumas UNAM recibirá a Chivas de Guadalajara en el Estadio Olímpico Universitario, desde las 19.00 horas (transmisión de TUDN, Canal 5 y ViX Premium); mientras que en el segundo turno, Xolos recibirá a Monterrey en el Estadio Caliente, a partir de las 21.05 horas (transmisión de Caliente TV).

martín zajic
Martín Zajic
