El futbol mexicano se prepara para un fin de semana apasionante en el campeonato de Primera División: se desarrollará la 12° jornada del Torneo Apertura 2025, con nueve enfrentamientos muy atractivos, en una instancia del semestre donde todo empieza a definirse. A continuación, repasa los detalles de las transmisiones de la fecha de la Liga MX.

Esta nueva jornada tendrá su puntapié inicial con Toluca como líder de la tabla de posiciones de la fase regular. Los ‘Diablos Rojos’ alcanzaron la cima la fecha pasada, aunque la comparten con Monterrey, otro de muy buena campaña. En el caso del conjunto escarlata, además, llega entonado luego de haber conquistado el Campeones Cup en los Estados Unidos.

¿Cuándo comienza la jornada 12 del Torneo Apertura 2025?

La duodécima fecha del campeonato dará inicio este viernes 3 de octubre, con el juego que protagonizarán Necaxa y Pachuca en el Estadio Victoria de Aguascalientes, desde las 19.00 horas del Centro de México. Además, en este primer día de la jornada se disputarán otros dos compromisos, que se llevarán a cabo en segundo y último turno.

Toluca, el puntero del Apertura en la jornada 12 [Foto: Getty]

Días, horarios y TV de los partidos de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025:

Así será la programación completa de la fecha de este fin de semana en el campeonato de Primera División del futbol mexicano:

Viernes 3 de octubre:

Necaxa vs. Pachuca: 19.00 horas por Azteca 7, Pluto TV, Claro Sports y ViX Premium.

19.00 horas por Azteca 7, Pluto TV, Claro Sports y ViX Premium. Mazatlán vs. Atlético San Luis: 21.00 horas por Caliente TV.

21.00 horas por Caliente TV. Atlas vs. FC Juárez: 21.05 horas por ViX Premium.

Sábado 4 de octubre:

Querétaro vs. Puebla: 17.00 horas por Caliente TV.

17.00 horas por Caliente TV. Tigres UANL vs. Cruz Azul: 19.00 horas por Azteca 7 y Caliente TV.

19.00 horas por Azteca 7 y Caliente TV. León vs. Toluca: 19.00 horas por Caliente TV.

19.00 horas por Caliente TV. América vs. Santos Laguna: 21.05 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

Domingo 5 de octubre:

Pumas vs. Chivas: 19.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

19.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium. Tijuana vs. Monterrey: 21.05 horas por Caliente TV.