En muchas ocasiones, cuando un extranjero llega a una liga que no conoce, en un país que no es el suyo y con una cultura a la que no está acostumbrado, se tildan sus primeros meses como un ‘proceso de adaptación’, una expresión que justifica de antemano cualquier tipo de rendimiento alejado a las expectativas puestas en ese fichaje con el periódico del viernes.

Sin embargo, este no fue el caso de Paulinho, el centrodelantero que llegó a la Liga MX proveniente del Sporting Lisboa, para aportar su cuota goleadora al Toluca, un equipo que hacía muchos años no lograba campeonar. El portugués cruzó al otro lado del Atlántico y rápidamente se amoldó a la estructura y a las exigencias de un club de tanta historia en México.

En sus primeros dos campeonatos como jugador del conjunto escarlata, el ‘killer’ de área se consagró bicampeón de goleo, asentándose como el máximo anotador de la fase regular del Apertura 2024 y Clausura 2025, siendo en este último fundamental para que el Toluca pudiese quedarse con el título y cortar una sequía de quince años sin coronar en el país.

Como si fuese poco, actualmente es el segundo máximo goleador de su tercer torneo doméstico con Toluca (el Apertura 2025), y en los poco más de doce meses que lleva en la institución ya pudo levantar tres trofeos: una Liga MX, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup, siendo esta última la más reciente conseguida esta semana en Estados Unidos.

Paulinho platicó sobre su futuro en Toluca y su retiro:

El intratable centroatacante de los ‘Diablos Rojos’ brindó una entrevista al portal Futbol Total, donde confesó que le gustaría poner fin a su carrera en el Toluca. Si bien todavía le quedan muchos años por delante, el contexto favorable que encuentra actualmente en México y sobre todo en el ‘Infierno’, lo invitan a soñar con quedarse todo el tiempo restante en la ciudad.

“Yo creo que por mí sí, después hay muchas cosas que son difíciles de ahora mirar, porque puede haber temas familiares, o que el propio club en algún momento no te quiera, lo que sea; pero si las cosas siguen así, sí, Toluca hasta el final. Estamos felices, yo y mi familia estamos muy felices. Voy a cumplir 33 años y ya no es un tema financiero, ya no es un tema de lo que sea, ya entiendo algunas cosas de la vida y sé que estar feliz es importante, entonces en cuanto me quede feliz acá, muy, muy difícil que salga“, se explayó Paulinho, luego de hacerse del título del Campeones Cup ante Los Ángeles Galaxy en California.

Por otra parte, aunque mucho más directo y sobrado de convicción al respecto, el delantero portugués ratificó que aún aunque recibiese millonarias propuestas, no cambiaría de equipo dentro del país. “Sí, completamente, en México es sólo Toluca, seguro”, afirmó concluyentemente el artillero de los Diablos Rojos, que en algún momento fue asociado al América e incluso a Monterrey.

Los números de Paulinho desde su llegada a Toluca:

En lo que va de su breve estadía en el ‘Infierno’, Paulinho ha participado en 48 goles en 56 partidos disputados con los colores del equipo choricero, aportando 39 tantos y 9 pases-gol en esa cantidad de presentaciones con el conjunto escarlata, casi con un promedio de una influencia directa en anotaciones por encuentro. Además, ya lleva tres trofeos conseguidos y buscará lograr un cuarto en el Torneo Apertura 2025.