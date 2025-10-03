Cuando el FC Juárez presentó un refuerzo proveniente del ¡Hull City! los aficionados quedaron pasmados: no es habitual que equipos no tan poderosos contraten jugadores provenientes de países importantes de Europa. Pero con un buen departamento de scouting y fichajes y una estrategia de negociación adecuada, todo se puede.

Así fue como la directiva de los ‘Bravos’ detectó y pudo incorporar a Oscar Estupiñán, un experimentado centrodelantero colombiano con pasado en el futbol de Portugal, Turquía, Francia e Inglaterra. Tras una larga estadía en Europa con breves intermedios en Ecuador y Brasil, el atacante aceptó el desafío de llegar a la Liga MX y lo está haciendo perfecto.

Este viernes, el ‘killer’ cafetero convirtió ante Atlas en el Estadio Jalisco, en lo que terminó siendo derrota de su FC Juárez por 3-1. Estupiñán recibió un buen envío desde la derecha de Murillo, y apareció por el centro para marcar de cabeza la ventaja en Guadalajara. Así, anotó por tercer encuentro consecutivo en el Torneo Apertura 2025.

Oscar Estupiñán venció la resistencia de Camilo Vargas [Foto: Getty]

Con su nuevo tanto ante los ‘Zorros’, Oscar Estupiñán llegó a 6 goles anotados en el campeonato, con doce jornadas disputadas. De este modo, el colombiano se metió en el podio de artilleros del certamen, sólo por detrás de Joao Pedro, del Atlético de San Luis, y Paulinho, del Toluca, todos delanteros extranjeros que llevaron sus goles a México.

Esta noche, Estupiñán no fue el único de los integrantes de la tabla de goleo en sumar un tanto más: Diego González y Uros Djurdevic también marcaron y treparon en el ranking de ‘killers’ de este segundo semestre en la Liga MX. En el mismo encuentro donde el cafetero marcó, los futbolistas de Atlas anotaron para la remontada rojinegra.

La tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX:

Con las más recientes anotaciones, así quedó actualizado el ranking de artilleros del torneo del futbol mexicano en plena jornada 12:

Joao Pedro (Atlético de San Luis): 8 goles.

(Atlético de San Luis): 8 goles. Paulinho (Toluca): 7 goles.

(Toluca): 7 goles. Oscar Estupiñán (FC Juárez): 6 goles.

(FC Juárez): 6 goles. Germán Berterame (Monterrey): 6 goles.

(Monterrey): 6 goles. Sergio Canales (Monterrey): 6 goles.

(Monterrey): 6 goles. Uros Djurdjevic (Atlas): 5 goles.

(Atlas): 5 goles. Diego González (Atlas): 5 goles.

(Atlas): 5 goles. Armando González (Chivas): 5 goles.

(Chivas): 5 goles. Frank Boyá (Xolos): 5 goles.

(Xolos): 5 goles. Ismael Díaz (León): 5 goles.

(León): 5 goles. Lucas Ocampos (Monterrey): 5 goles.

(Monterrey): 5 goles. Ángel Sepúlveda (Cruz Azul): 5 goles.

El gol de Oscar Estupiñán en la derrota de FC Juárez ante Atlas: