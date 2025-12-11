La edición 2026 de la Copa del Mundo está cada vez más cerca y quedan apenas poco más de 7 meses para el puntapié inicial del certamen internacional de selecciones más importante. En el Estadio Azteca, la Selección Mexicana tendrá el orgullo de inaugurar el torneo el próximo 11 de junio.

En medio de los preparativos, en las últimas horas se conoció una particular noticia. Y es que América anunció este jueves que se convirtió en el primer equipo en la historia en convertirse en un Host City Supporter de la Ciudad de México en apoyo a la FIFA y a la organización de la Copa del Mundo 2026.

Así lo anunciaron en sus canales oficiales: “El Club América anuncia con orgullo que se ha convertido en Host City Supporter de la Ciudad de México y, de esa forma, se constituye como el primer club a nivel mundial en apoyar a la FIFA para la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026“.

Y añadieron: “Estamos emocionados de asociarnos con Host City Ciudad de México y acompañarla en su misión de promover al mundo la identidad cultural de la ciudad y de su gente, al tiempo de brindar las mejores experiencias posibles a millones de turistas que visitarán la Ciudad de México durante la justa mundialista“.

El objetivo principal que tendrá el conjunto azulcrema será parte de la difusión y apoyo de las actividades culturales, deportivas y de esparcimiento que se hagan en la capital del país durante la Copa del Mundo. Una novedad que no se había visto en otra Copa del Mundo.

¿Cuándo se reinaugura el Estadio Azteca?

El renovado Estadio Banorte, por motivos de patrocinio, se reinaugurará de manera oficial en marzo del 2026 con un partido amistoso entre México y Portugal, con la presencia de Cristiano Ronaldo y que ya generó una saturación en el sistema de la boletera del encuentro.

En síntesis