Un equipo de la Liga MX será el primer equipo de futbol en apoyar un Mundial y una sede de manera oficial

Un equipo de la Primera División de México apoyará de manera oficial a la Copa del Mundo 2026 y una ciudad sede de la misma.

Por Agustín Zabaleta

Un equipo de la Liga MX apoyará de manera oficial al Mundial 2026 y una ciudad sede de la misma
© Getty ImagesUn equipo de la Liga MX apoyará de manera oficial al Mundial 2026 y una ciudad sede de la misma

La edición 2026 de la Copa del Mundo está cada vez más cerca y quedan apenas poco más de 7 meses para el puntapié inicial del certamen internacional de selecciones más importante. En el Estadio Azteca, la Selección Mexicana tendrá el orgullo de inaugurar el torneo el próximo 11 de junio.

En medio de los preparativos, en las últimas horas se conoció una particular noticia. Y es que América anunció este jueves que se convirtió en el primer equipo en la historia en convertirse en un Host City Supporter de la Ciudad de México en apoyo a la FIFA y a la organización de la Copa del Mundo 2026.

Así lo anunciaron en sus canales oficiales: “El Club América anuncia con orgullo que se ha convertido en Host City Supporter de la Ciudad de México y, de esa forma, se constituye como el primer club a nivel mundial en apoyar a la FIFA para la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026“.

Y añadieron: “Estamos emocionados de asociarnos con Host City Ciudad de México y acompañarla en su misión de promover al mundo la identidad cultural de la ciudad y de su gente, al tiempo de brindar las mejores experiencias posibles a millones de turistas que visitarán la Ciudad de México durante la justa mundialista“.

El objetivo principal que tendrá el conjunto azulcrema será parte de la difusión y apoyo de las actividades culturales, deportivas y de esparcimiento que se hagan en la capital del país durante la Copa del Mundo. Una novedad que no se había visto en otra Copa del Mundo.

¿Cuándo se reinaugura el Estadio Azteca?

Los jugadores mexicanos que no tendrían cabida en el Club América para el Clausura 2026

Los jugadores mexicanos que no tendrían cabida en el Club América para el Clausura 2026

El renovado Estadio Banorte, por motivos de patrocinio, se reinaugurará de manera oficial en marzo del 2026 con un partido amistoso entre México y Portugal, con la presencia de Cristiano Ronaldo y que ya generó una saturación en el sistema de la boletera del encuentro.

En síntesis

  • El Club América es el primer equipo de futbol en ser Host City Supporter de la Ciudad de México para la FIFA.
  • El Mundial 2026 será inaugurado por la Selección Mexicana el 11 de junio en el Estadio Azteca.
  • El Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) se reinaugurará en marzo de 2026 con un amistoso.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
