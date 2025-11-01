Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de América

El Apertura 2025 de la Liga MX sigue a paso firme y este sábado 1° de noviembre se cerró un nuevo día de la Jornada 16. En esta ocasión, el liderato del torneo se mantiene en manos del Cruz Azul a raíz del empate de Toluca de visitante ante Atlas.

Publicidad

Publicidad

ver también No es Miguel Borja: el delantero que América quiere fichar para el Clausura 2026

En el resto de la jornada, Rayados y Tigres UANL igualaron 1-1 en el Clásico Regiomontano, siendo un resultado que no le sirve a ninguno en la lucha por el liderato de la tabla. Quien si salió fortalecido es América, que derrotó 1-0 a León y es escolta con los Diablos Rojos.

Los resultados del sábado en el Torneo Apertura 2025:

Atlas 0-0 Toluca

Rayados (Canales) 1-1 Tigres UANL (Correa)

América (Saint Maximin-Aguirre) 2-0 León

En el balance de partidos, se registraron dos victorias y un empate. Además, jugaron 4 de los 5 equipos que pelean por el liderato, pero todos continúan detrás de la Máquina Cementera, que ganó su partido en la jornada de viernes.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es el líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la fecha, Cruz Azul se mantiene líder con 35 unidades. Luego, de escoltas, aparecen Toluca y América con 34 puntos. El Top 5 lo completan Tigres UANL con 33 unidades y Rayados con 31.

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

¿Qué partidos se jugarán el domingo 2 de noviembre en la Liga MX?

La Jornada 16 aún terminó y este domingo 2 de noviembre terminará con tres compromisos:

Pumas UNAM vs. Xolos: 12:00 horas (CDM), en el Estadio Olímpico Universitario

12:00 horas (CDM), en el Estadio Olímpico Universitario Querétaro vs. Mazatlán: 17:00 horas (CDM), en el Estadio La Corregidora

17:00 horas (CDM), en el Estadio La Corregidora Pachuca vs. Chivas: 19:00 horas (CDM), en el Estadio Hidalgo

Publicidad

Publicidad

ver también ¿James Rodríguez al América? Destapan la postura de Las Águilas sobre fichar al colombiano

En síntesis