Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de América

Tras los partidos del sábado, quedaron listas las posiciones del torneo de Primera División de México tras la victoria de las Águilas.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Las posiciones del Apertura 2025 tras los partidos del sábado por la Jornada 16
© Getty ImagesLas posiciones del Apertura 2025 tras los partidos del sábado por la Jornada 16

El Apertura 2025 de la Liga MX sigue a paso firme y este sábado 1° de noviembre se cerró un nuevo día de la Jornada 16. En esta ocasión, el liderato del torneo se mantiene en manos del Cruz Azul a raíz del empate de Toluca de visitante ante Atlas.

Publicidad
No es Miguel Borja: el delantero que América quiere fichar para el Clausura 2026

ver también

No es Miguel Borja: el delantero que América quiere fichar para el Clausura 2026

En el resto de la jornada, Rayados y Tigres UANL igualaron 1-1 en el Clásico Regiomontano, siendo un resultado que no le sirve a ninguno en la lucha por el liderato de la tabla. Quien si salió fortalecido es América, que derrotó 1-0 a León y es escolta con los Diablos Rojos.

Los resultados del sábado en el Torneo Apertura 2025:

  • Atlas 0-0 Toluca
  • Rayados (Canales) 1-1 Tigres UANL (Correa)
  • América (Saint Maximin-Aguirre) 2-0 León

En el balance de partidos, se registraron dos victorias y un empate. Además, jugaron 4 de los 5 equipos que pelean por el liderato, pero todos continúan detrás de la Máquina Cementera, que ganó su partido en la jornada de viernes.

Publicidad

¿Cuál es el líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la fecha, Cruz Azul se mantiene líder con 35 unidades. Luego, de escoltas, aparecen Toluca y América con 34 puntos. El Top 5 lo completan Tigres UANL con 33 unidades y Rayados con 31.

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

¿Qué partidos se jugarán el domingo 2 de noviembre en la Liga MX?

La Jornada 16 aún terminó y este domingo 2 de noviembre terminará con tres compromisos:

  • Pumas UNAM vs. Xolos: 12:00 horas (CDM), en el Estadio Olímpico Universitario
  • Querétaro vs. Mazatlán: 17:00 horas (CDM), en el Estadio La Corregidora
  • Pachuca vs. Chivas: 19:00 horas (CDM), en el Estadio Hidalgo
Publicidad
¿James Rodríguez al América? Destapan la postura de Las Águilas sobre fichar al colombiano

ver también

¿James Rodríguez al América? Destapan la postura de Las Águilas sobre fichar al colombiano

En síntesis

  • Cruz Azul se mantiene como líder del Apertura 2025 de la Liga MX con 35 unidades.
  • Toluca y América son escoltas del líder con 34 puntos cada uno en la tabla.
  • El Clásico Regiomontano entre Rayados y Tigres UANL terminó en un empate 1-1.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Las jugadas que terminaron con las expulsiones de Jorge Rodríguez y Jesús Angulo en Rayados vs. Tigres UANL
Liga MX

Las jugadas que terminaron con las expulsiones de Jorge Rodríguez y Jesús Angulo en Rayados vs. Tigres UANL

Rayados 1-1 Tigres: resumen, goles, videos y polémicas del Clásico Regio
Liga MX

Rayados 1-1 Tigres: resumen, goles, videos y polémicas del Clásico Regio

¿Por qué no juega Óliver Torres en Rayados vs. Tigres UANL por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Óliver Torres en Rayados vs. Tigres UANL por el Apertura 2025?

Ex Pumas: la grave fractura de Lisandro Magallán que lo dejará inactivo hasta 2026
Pumas de la UNAM

Ex Pumas: la grave fractura de Lisandro Magallán que lo dejará inactivo hasta 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo