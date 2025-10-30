América empieza a planificar de a poco lo que será la próxima temporada. Más allá de que el gran objetivo es ganar otro título y tener revancha de las finales perdidas ante Toluca, los directivos ya piensan en lo que se viene. El próximo año, los dirigidos por André Jardine quieren mostrar una mejor versión futbolística con respecto a lo que se vio a lo largo de este 2025 y para eso deberán armar una plantilla más competitiva.

Publicidad

Publicidad

ver también Fichajes 2026: América apunta a un ex arquero de Pumas para competir con Luis Ángel Malagón

El cuerpo técnico del conjunto azulcrema sabe que deberá hacer varios retoques. Así como habrá algunas salidas, ya que hay futbolistas que cumplieron un ciclo y no son del interés del entrenador brasileño, también se espera la llegada de caras nuevas. En especial, la prioridad estará puesta en reforzar el ataque, un sector donde América no tuvo la contundencia esperada en los últimos partidos.

Reforzar la delantera es uno de los principales objetivos de Las Águilas en el mercado invernal, y en las últimas horas se reveló que una de las grandes figuras del Apertura 2025 podría ser opción para el equipo de Jardine. La directiva quiere sumar jerarquía y gol, y el perfil del jugador apuntado encaja perfectamente en lo que buscan para el Clausura 2026.

ver también Limpia en América: los dos jugadores que André Jardine dejaría ir en 2026

¿Por quién va América?

Si bien en los últimos días sonó con fuerza el nombre de Miguel Borja, delantero de River Plate, uno de los elegidos sería Joao Pedro, actual figura del Atlético de San Luis. El atacante brasileño está completando una gran temporada y su nivel no pasó desapercibido para los grandes de la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

“Hay tres equipos que ya levantaron el teléfono para preguntar si Atlético de San Luis tiene la intención de dejarlo libre y negociar a Joao Pedro; el primer equipo y más interesado es Rayados”, reveló el periodista Luis Garrido en Récord, confirmando que Monterrey ya inició contactos para intentar quedarse con el goleador.

Además, el propio Garrido explicó que América y Cruz Azul también se sumaron a la puja por el atacante: “Dos equipos de la CDMX también hablaron con la directiva de San Luis para pedir informes, no es Pumas. Uno es Cruz Azul y el otro es América”. Todo indica que habrá una dura pelea en el mercado por una de las grandes figuras del torneo mexicano.

Encuesta¿Te gustaría ver a Joao Pedro en América? ¿Te gustaría ver a Joao Pedro en América? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis