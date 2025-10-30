Es tendencia:
No es Miguel Borja: el delantero que América quiere fichar para el Clausura 2026

El futbolista que brilla en el futbol mexicano y que el América tiene en carpeta para el mercado del próximo año.

Por Ramiro Canessa

América va por figura de la Liga MX.
© Getty ImagesAmérica va por figura de la Liga MX.

América empieza a planificar de a poco lo que será la próxima temporada. Más allá de que el gran objetivo es ganar otro título y tener revancha de las finales perdidas ante Toluca, los directivos ya piensan en lo que se viene. El próximo año, los dirigidos por André Jardine quieren mostrar una mejor versión futbolística con respecto a lo que se vio a lo largo de este 2025 y para eso deberán armar una plantilla más competitiva.

El cuerpo técnico del conjunto azulcrema sabe que deberá hacer varios retoques. Así como habrá algunas salidas, ya que hay futbolistas que cumplieron un ciclo y no son del interés del entrenador brasileño, también se espera la llegada de caras nuevas. En especial, la prioridad estará puesta en reforzar el ataque, un sector donde América no tuvo la contundencia esperada en los últimos partidos.

Reforzar la delantera es uno de los principales objetivos de Las Águilas en el mercado invernal, y en las últimas horas se reveló que una de las grandes figuras del Apertura 2025 podría ser opción para el equipo de Jardine. La directiva quiere sumar jerarquía y gol, y el perfil del jugador apuntado encaja perfectamente en lo que buscan para el Clausura 2026.

¿Por quién va América?

Si bien en los últimos días sonó con fuerza el nombre de Miguel Borja, delantero de River Plate, uno de los elegidos sería Joao Pedro, actual figura del Atlético de San Luis. El atacante brasileño está completando una gran temporada y su nivel no pasó desapercibido para los grandes de la Liga MX.

Hay tres equipos que ya levantaron el teléfono para preguntar si Atlético de San Luis tiene la intención de dejarlo libre y negociar a Joao Pedro; el primer equipo y más interesado es Rayados”, reveló el periodista Luis Garrido en Récord, confirmando que Monterrey ya inició contactos para intentar quedarse con el goleador.

Además, el propio Garrido explicó que América y Cruz Azul también se sumaron a la puja por el atacante: “Dos equipos de la CDMX también hablaron con la directiva de San Luis para pedir informes, no es Pumas. Uno es Cruz Azul y el otro es América”. Todo indica que habrá una dura pelea en el mercado por una de las grandes figuras del torneo mexicano.

En síntesis

  • El América de André Jardine prioriza reforzar el ataque para el Clausura 2026.
  • El delantero Joao Pedro, figura de Atlético de San Luis, es opción para el América.
  • El periodista Luis Garrido reveló interés de Rayados, Cruz Azul y América por Joao Pedro.
