Durante toda esta semana se platicará del partido más esperado de la próxima jornada: América y Chivas se verán las caras en el Estadio Azteca, por mucho más que tres puntos. La rivalidad más tradicional de México tendrá un nuevo capítulo donde el orgullo deportivo se pondrá de manifiesto y todos buscarán dejar en alto el escudo.

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El encuentro entre las ‘Águilas’ y el ‘Rebaño Sagrado’ representará el Clásico Nacional n° 265 a lo largo de la historia, la contienda más longeva y más numerosa de todas. Además, al lado del Clásico Joven y del Clásico Regio también es el más disparejo en tanto a la diferencia entre los dos protagonistas del enfrentamiento.

En el total de los cruces de azulcremas contra rojiblancos entre todas las competiciones en las que se midieron, las Águilas llevan ventaja sobre el Rebaño Sagrado. El América lidera la carrera del Clásico Nacional de la Liga MX contra su archirrival, y buscará ampliarla todavía más el próximo fin de semana en el Coloso de Santa Úrsula.

América recibirá a Chivas en CDMX [Foto: Getty]

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A lo largo de las ediciones previas del Clásico Nacional, América ganó 99 veces, Chivas ganó 82 veces y empataron 83 veces en esos 264 partidos anteriores de este duelo tradicional. El historial, además, comprende 346 goles convertidos por el cuadro de Ciudad de México, y al mismo tiempo, 317 goles marcados por el conjunto de Guadalajara.

En el último antecedente del Clásico Nacional por la Liga MX, en un partido disputado en el Estadio Akron, Chivas venció 1-0 al América con el tanto de Armando González. De este modo, las Águilas llegan a la siguiente edición con una ventaja de 17 partidos de diferencia sobre el Rebaño, buscando recuperar la distancia de 18 juegos.

El Clásico Nacional de la jornada 9 del Apertura 2026 se celebrará el próximo sábado 19 de septiembre, en el Estadio Azteca, a partir de las 21.00 horas del Centro de México. El juego ocupará el tercer y último turno de partidos del día en cuestión, y será transmitido por la señal de TUDN y por las plataformas de Layvtime y ViX Premium.