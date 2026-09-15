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Club América en FIFA 27: se filtró como lucen los jugadores de las Águilas en el videojuego

Salieron a la luz los perfiles de la plantilla azulcrema y los fanáticos reaccionaron con risas.

Las curiosas caras de los futbolistas del América.
Las curiosas caras de los futbolistas del América.

El FIFA 27 no será una edición más del popular videojuego de futbol con el que se divierten millones de personas alrededor del planeta. Significará ni más ni menos que el regreso de la Liga MX al producto luego de varios años de ausencia. A partir de este lanzamiento, el futbol mexicano vuelve a tener representatividad mundial.

Con la inminente presentación universal del FC 27, han comenzado a filtrarse en la previa ciertas cuestiones que tienen enloquecidos a los aficionados. Entre ellas, en estas horas se reveló cómo lucen los jugadores del Club América en el videojuego. El usuario americanista “_AndreCA7” accedió a los perfiles de cada uno de los nombres registrados.

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Como el artículo de consola fue creado en pleno mercado de fichajes de verano del futbol mexicano, no aparece aún completa toda la plantilla que tiene hoy el Club América. En el FIFA 27, por ejemplo, se ausentan los refuerzos Edwin Cerrillo, Carlos Álvarez, Miguel Borja, Santiago Bueno y Ramos Mingo, y aparece Sebastián Cáceres, que no sigue en el equipo.

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Los porteros del Club América en el FIFA 27:

Luis Ángel Malagón.

Luis Ángel Malagón.

Rodolfo Cota.

Rodolfo Cota.

Fernando Tapia.

Fernando Tapia.

Los defensas del Club América en el FIFA 27:

Kevin Álvarez.

Kevin Álvarez.

Miguel Vázquez.

Miguel Vázquez.

Dagoberto Espinoza.

Dagoberto Espinoza.

Israel Reyes.

Israel Reyes.

Ramón Juárez.

Ramón Juárez.

Cristian Borja.

Cristian Borja.

Sebastián Cáceres (FC 27 se creó antes de su venta a Celta)

Sebastián Cáceres (FC 27 se creó antes de su venta a Celta)

Los mediocentros del Club América en el FIFA 27:

Alan Cervantes.

Alan Cervantes.

Alexis Gutiérrez.

Alexis Gutiérrez.

Raphael Veiga.

Raphael Veiga.

Érick Sánchez.

Érick Sánchez.

Ícaro Da Conceicao.

Ícaro Da Conceicao.

Franco Rossano.

Franco Rossano.

Los delanteros del Club América en el FIFA 27:

Isaías Violante.

Isaías Violante.

Brian Rodríguez.

Brian Rodríguez.

Henry Martín.

Henry Martín.

Alejandro Zendejas.

Alejandro Zendejas.

Oscar Perea.

Oscar Perea.

Víctor Dávila.

Víctor Dávila.

José Raúl Zúñiga.

José Raúl Zúñiga.

¿Cuándo sale a la venta el FIFA 27 que trae al Club América?

El videojuego de futbol tendrá dos versiones que se lanzarán una detrás de la otra, la primera con un precio más elevado y la segunda con uno más económico. La “Ultimate Edition”, que ofrece siete días de acceso anticipado y costará 99.99 dólares estadounidenses,saldrá el 18 de septiembre en México y todo el mundo. Por su parte, la otra que es posterior es la “Standard Edition”, que es la de la venta general, costará 69.99 dólares y se podrá conseguir desde el 25 de septiembre.

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Martín Zajic
Martín Zajic
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