Club América en FIFA 27: se filtró como lucen los jugadores de las Águilas en el videojuego

Salieron a la luz los perfiles de la plantilla azulcrema y los fanáticos reaccionaron con risas.

El FIFA 27 no será una edición más del popular videojuego de futbol con el que se divierten millones de personas alrededor del planeta. Significará ni más ni menos que el regreso de la Liga MX al producto luego de varios años de ausencia. A partir de este lanzamiento, el futbol mexicano vuelve a tener representatividad mundial.

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Con la inminente presentación universal del FC 27, han comenzado a filtrarse en la previa ciertas cuestiones que tienen enloquecidos a los aficionados. Entre ellas, en estas horas se reveló cómo lucen los jugadores del Club América en el videojuego. El usuario americanista “_AndreCA7” accedió a los perfiles de cada uno de los nombres registrados.

Como el artículo de consola fue creado en pleno mercado de fichajes de verano del futbol mexicano, no aparece aún completa toda la plantilla que tiene hoy el Club América. En el FIFA 27, por ejemplo, se ausentan los refuerzos Edwin Cerrillo, Carlos Álvarez, Miguel Borja, Santiago Bueno y Ramos Mingo, y aparece Sebastián Cáceres, que no sigue en el equipo.

Los porteros del Club América en el FIFA 27:

Luis Ángel Malagón.

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Rodolfo Cota.

Fernando Tapia.

Los defensas del Club América en el FIFA 27:

Kevin Álvarez.

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Miguel Vázquez.

Dagoberto Espinoza.

Israel Reyes.

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Ramón Juárez.

Cristian Borja.

Sebastián Cáceres (FC 27 se creó antes de su venta a Celta)

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Los mediocentros del Club América en el FIFA 27:

Alan Cervantes.

Alexis Gutiérrez.

Raphael Veiga.

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Érick Sánchez.

Ícaro Da Conceicao.

Franco Rossano.

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Los delanteros del Club América en el FIFA 27:

Isaías Violante.

Brian Rodríguez.

Henry Martín.

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Alejandro Zendejas.

Oscar Perea.

Víctor Dávila.

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José Raúl Zúñiga.

¿Cuándo sale a la venta el FIFA 27 que trae al Club América?

El videojuego de futbol tendrá dos versiones que se lanzarán una detrás de la otra, la primera con un precio más elevado y la segunda con uno más económico. La “Ultimate Edition”, que ofrece siete días de acceso anticipado y costará 99.99 dólares estadounidenses,saldrá el 18 de septiembre en México y todo el mundo. Por su parte, la otra que es posterior es la “Standard Edition”, que es la de la venta general, costará 69.99 dólares y se podrá conseguir desde el 25 de septiembre.