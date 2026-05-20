Con Sergio Canales a la cabeza: las bajas que sufre Matías Almeyda en Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey se enfrenta a una etapa de reconstrucción. Aunque el equipo Regio sabe que en la segunda mitad del año tendrá la presión de competir en el más alto nivel de la Liga MX, lo cierto es que la llegada de Matías Almeyda a la banca representa un cambio de era, con un entrenador capacitado para tomar decisiones y que sabe las bajas que tendrá para afrontar una campaña sin algunas figuras de primer nivel.

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Sergio Canales lidera las bajas de Rayados

Para empezar, a finales de abril se confirmó que Sergio Canales terminó su vínculo con Rayados en un común acuerdo entre las dos partes. De esta manera, la etapa del centrocampista español se terminó y le privó a Almeyda darle la posibilidad de intentar un último baile del ex del Real Betis. Pero esto termina ahí, ya que otro que llegó con grandes luces y está encaminado a salir por la puerta de atrás en Anthony Martial.

Sergio Canales se despidió de Rayados de Monterrey antes de la llegada de Matías Almeyda. (GETTY IMAGES)

El francés fue una de las grandes sorpresas en la parte final de 2025 cuando arribó a Monterrey. Lesiones y bajos rendimientos no le permitieron colmar las expectativas de una figura que venía con el cartel de haber jugado y brillado en el Manchester United. A pesar de que tiene contrato vigente hasta mediados de 2027, lo cierto es que se estaría trabajando en un punto de acuerdo para dar por finalizada su etapa en Rayados. 20 partidos con apenas un gol y tres asistencias es el saldo que deja Anthony hasta el momento.

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Aunque aún no se ha hecho oficial, se espera que el lateral derecho que apenas sumó minutos, Erick Aguirre, también salga de la plantilla regiomontana. La misma suerte correría para Roberto de la Rosa, quien fue comprado en su momento desde el Pachuca, pero que no convenció con su rendimiento y que sería uno de los relegados por el Pelado.

Distintos rumores señalaban que Lucas Ocampos u Óliver Torres podían dejar la plantilla, pero la realidad es que ninguno de los avanzó en una salida del club. De esta manera, será cuestión de algunas semanas más hasta que Almeyda realice la limpia que crea correspondiente para poner en curso una maquinaria que espera tener éxito bajo el mando de un entrenador probado a nivel nacional e internacional.

En síntesis

Matías Almeyda asumió la dirección técnica de los Rayados de Monterrey para iniciar una etapa de reconstrucción.

asumió la dirección técnica de los para iniciar una etapa de reconstrucción. El mediocampista español Sergio Canales finalizó su vínculo con el club regiomontano de común acuerdo a finales de abril.

finalizó su vínculo con el club regiomontano de común acuerdo a finales de abril. La directiva trabaja en la salida del francés Anthony Martial, quien registra apenas un gol anotado en 20 partidos.