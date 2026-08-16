¿Juega Ousmane Dembélé? Las alineaciones de Lens vs. PSG por la Supercopa de Francia 2026

Lens y PSG se ven las caras este domingo 16 de agosto por la Supercopa de Francia 2026. El Estadio Bollaert-Delelis, casa de Les Sang et Or es el escenario elegido para la apertura de la temporada 2026-27 en Francia y el encuentro comenzará a las 12:45 hs (CDMX).
El Paris Saint-Germain de Luis Enrique a demostrado ser el mejor equipo del mundo y así lo ratificó no solo con la segunda obtención consecutiva de la UEFA Champions League, sino también en el inicio de este curso al vencer al Aston Villa en la Supercopa de Europa.
Todos estos logros se explican no solo en lo colectivo, sino también en individualidades de la talla de Ousmane Dembélé, vigente ganador del Balón de Oro y uno de los candidatos a llevarse el próximo. Ahora bien, ¿juega este domingo por la Supercopa?
Probable alineación de Lens
- Robin Risser
- Kyllian Antonio
- Maik Nawrocki
- Ismaëlo Ganiou
- Saud Abdulhamid
- Mickael Cuisance
- Amadou Haidara
- Matthieu Udol
- Florian Thauvin
- Abdallah Sima
- Rayan Fofana
Probable alineación de PSG
- Matvey Safonov
- Hakimi
- Marquinhos
- Willian Pacho
- Nuno Mendes
- Warren Zaire-Emery
- Vitinha, João Neves
- Désiré Doué
- Ousmane Dembélé
- Khvicha Kvaratskhelia