¿Juega Ousmane Dembélé? Las alineaciones de Lens vs. PSG por la Supercopa de Francia 2026

El Paris Saint-Germain intentará obtener este trofeo por quinta vez consecutiva en casa de su rival de turno.

Lens y PSG se ven las caras este domingo 16 de agosto por la Supercopa de Francia 2026. El Estadio Bollaert-Delelis, casa de Les Sang et Or es el escenario elegido para la apertura de la temporada 2026-27 en Francia y el encuentro comenzará a las 12:45 hs (CDMX).

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El Paris Saint-Germain de Luis Enrique a demostrado ser el mejor equipo del mundo y así lo ratificó no solo con la segunda obtención consecutiva de la UEFA Champions League, sino también en el inicio de este curso al vencer al Aston Villa en la Supercopa de Europa.

Todos estos logros se explican no solo en lo colectivo, sino también en individualidades de la talla de Ousmane Dembélé, vigente ganador del Balón de Oro y uno de los candidatos a llevarse el próximo. Ahora bien, ¿juega este domingo por la Supercopa?

Probable alineación de Lens

Robin Risser

Kyllian Antonio

Maik Nawrocki

Ismaëlo Ganiou

Saud Abdulhamid

Mickael Cuisance

Amadou Haidara

Matthieu Udol

Florian Thauvin

Abdallah Sima

Rayan Fofana

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Probable alineación de PSG