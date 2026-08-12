Dónde ver EN VIVO Seattle Sounders vs. Chivas por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

Seattle Sounders y Chivas se enfrentan por la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Eston son los canales de TV y las opciones de streaming para seguir el partido en vivo.

Chivas de Guadalajara se mide este miércoles ante el Seattle Sounders en el cierre de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El Rebaño Sagrado buscará despedirse del torneo continental con una victoria en el Lumen Field de Seattle, Washington, a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

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El conjunto tapatío intentará mostrar una mejor versión futbolística y cerrar con orgullo su participación internacional ante un rival de peso de la MLS, con la mira puesta en recuperar sensaciones positivas previo a la reanudación del Apertura 2026 de la Liga MX.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para toda la afición del Guadalajara y los seguidores del fútbol mexicano, la transmisión en vivo de este encuentro estará disponible de forma exclusiva a través de Apple TV, mediante el MLS Season Pass. El partido no contará con emisión por televisión abierta ni señal por cable tradicional en territorio nacional.

La actualidad de ambos equipos

El Guadalajara llega a este compromiso tras caer 1-0 ante FC Dallas en su segundo partido de la fase de grupos. Dirigidos por Gabriel Milito, los rojiblancos salen al campo con la encomienda de afinar la puntería al frente y corregir desatenciones defensivas. Como antecedente entre ambos clubes, Chivas guarda un buen recuerdo al haber eliminado a la escuadra estadounidense en la Concacaf Liga de Campeones 2018 con un global de 3-1.

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Por su parte, el Seattle Sounders viene motivado tras golear 3-0 a Querétaro en su choque previo. El cuadro dirigido por Brian Schmetzer buscará aprovechar la localía en el Lumen Field para sumar unidades y mantener viva la esperanza de refrendar su corona en el certamen binacional.

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