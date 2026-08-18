Cambio de horarios en la Jornada 5 de la Liga MX

Este lunes la Liga MX dio a conocer cambios de horario en algunos de los partidos de la Jornada 5 del Apertura 2026. El tema es que los equipos que clasificaron a la ronda de los Cuartos de Final de la Leagues Cup tendrán que disputar sus duelos y eso generó movimientos.

Publicidad

¿Qué partidos cambian de horario?

Tomando esto en cuenta, la propia Liga mandó un comunicado donde menciona que los encuentros de León vs Rayados y Querétaro vs Toluca sufrirán cambios en los horarios y fechas de sus partidos para que los clubes que participan, que en este caso es La Fiera y los Diablos Rojos cumplan sus tiempos de descanso.

Hay que recordar que para que un partido se lleve a cabo deben haber pasado 72 horas para que jueguen de nuevo. Es por esta razón que se tomaron decisiones dentro del Máximo Circuito con la idea de que los duelos se lleven a cabo entre el viernes 21 de agosto y el domingo 23.

Dentro del comunicado, la Liga le agradece al conjunto de los Gallos Blancos por haber aceptado los ajustes y determinó cómo se jugarán los nueve partidos de esta fecha, con el fin de que todos cumplan con sus tiempos, para el martes y miércoles de la siguiente semana que se reanuda el torneo internacional.

Publicidad

¿Cómo quedan los partidos con el cambio de horario?

Tigres vs Atlante (Viernes 21 de agosto) 19:00 horas

(Viernes 21 de agosto) 19:00 horas León vs Rayados (Viernes 21 de agosto) 19:00 horas

(Viernes 21 de agosto) 19:00 horas FC Juárez vs América (Viernes 21 de agosto) 21:00 horas

(Viernes 21 de agosto) 21:00 horas Querétaro vs Toluca (Viernes 21 de agosto) 21:00 horas

(Viernes 21 de agosto) 21:00 horas Guadalajara vs Tijuana (Sábado 22 de agosto) 17:07 horas

(Sábado 22 de agosto) 17:07 horas Puebla vs Santos (Sábado 22 de agosto) 19:00 horas

(Sábado 22 de agosto) 19:00 horas Cruz Azul vs Atlas (Sábado 22 de agosto) 21:00 horas

(Sábado 22 de agosto) 21:00 horas Atlético de San Luis vs Pachuca (Domingo 23 de agosto) 17:00 horas

(Domingo 23 de agosto) 17:00 horas Pumas vs Necaxa (Domingo 23 de agosto) 19:00 horas

En síntesis