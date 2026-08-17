América le ganó 3-0 a Atlético de San Luis con un gol de Raphael Veiga, pero Guillermo Almada aún no está contento con el nivel del brasileño.

América le ganó este domingo por 3-0 a Atlético de San Luis con goles de Raphael Veiga, Óscar Perea y Diego Arriaga. Con este triunfo, el equipo de Guillermo Almada se colocó en los más alto de la clasificación de la Liga MX junto con Xolos con 10 puntos.

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El club azulcrema está atravesando un buen momento tras la llegada de Guillermo Almada. El entrenador uruguayo exige a la altura que el América demanda y es por eso que, luego del partido, criticó en cierto punto a Raphael Veiga pese a que convirtió un gol.

“Rafa es un jugador con muchísimo talento y que todavía está muy lejos de todo lo que nos puede brindar en la parte colectiva e individual. Hoy felizmente tuvo una aparición y nos abrió el marcador, pero tenemos que buscar la mejor versión de él”, comentó Guillermo Almada en conferencia de prensa.

Guillermo Almada sobre la discusión con Raphael Veiga

Luego el DT uruguayo se refirió al supuesto altercado entre él y Raphael Veiga en el juego contra Austin, donde se los vio discutiendo en el campo: “No fueron regaños, el problema es que a veces sacan imágenes de contexto y uno en una cancha de futbol, con todo el bullicio que hay, no puedes levantar la mano y decir, ‘¿te puedo hablar?’, entonces uno habla en voz alta intercambiando opiniones”.

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Guillermo Almada descarta pleito con Raphael Veiga.



“Yo le hice una corrección y que pareció oportuna hacerlo ahí y él me dio una respuesta en voz alta. Rapha es un jugador con mucho talento, que estoy convencido está muy lejos de todo lo que nos puede brindar”. https://t.co/MFlBmOEZea pic.twitter.com/wi0eBDodM2 — PressPort (@PressPortmx) August 17, 2026

“Yo le hice una corrección de cosas que teníamos que mejorar para este partido, porque me parecieron oportunas hacérselas ahí y él me dio una respuesta, también en voz alta, para que yo escuchara“, sentenció Guillermo Almada sobre lo sucedido en dicho encuentro y disminuyendo cualquier tipo de conflicto con el brasileño.

América acumula tres victorias y un empate en el Apertura 2026 y es uno de los dos equipos que aún se mantiene invicto en el torneo. Las Águilas tienen un buen presente, pero la temporada recién comenzó y lo importante será que esté a la altura en los partidos decisivos.

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En síntesis