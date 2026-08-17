Armando González no fue titular y tampoco sumó minutos en la victoria de Chivas frente a Santos Laguna por la Liga MX.

Chivas volvió a la victoria en el Apertura 2026 después de ganarle por 1-0 a Santos Laguna este domingo. Luego de no poder avanzar de fase en la Leagues Cup, el equipo de Gabriel Milito le dio una alegría a la afición del Rebaño con este triunfo.

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Lo que más llamó la atención en el partido es que Armando González no solo que no fue titular sino que no jugó ni un minuto en la victoria de Chivas. Después del encuentro, el entrenador del Rebaño explicó los motivos por los cuales tomó esta decisión con la ‘Hormiga’.

La palabra de Gabriel Milito

“Preferí iniciar el partido con Marín y terminar con Sepu para dejar a Hormi un poco tranquilo porque cuando suceden este tipo de situaciones siempre hay una ansiedad extra y necesitamos que todo el mundo esté enfocado en el partido. A veces este tipo de situaciones inconscientemente te puede llegar a distraer”, detalló el DT argentino.

Cuando Gabriel Milito se refiere a “estas situaciones” es porque hace unos pocos días el Olympiacos realizó una oferta a Chivas por Armando González y se especula con una posible salida del delantero mexicano a Europa, aunque aún no hay nada confirmado.

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Chivas le ganó a Santos Laguna por la Liga MX (Getty Images)

“No sé qué va a ocurrir, si se quedará o finalmente llegue una oferta que convenza al club y que convenza también a Hormiga para poder de alguna manera cumplir el sueño de todos los futbolistas de jugar en Europa”, agregó el entrenador, aunque por último comentó que, en caso de quedarse, volverá a ser titular rápidamente.

“Dicho eso, veremos qué ocurre durante la semana. Si Hormi se queda, volverá a jugar porque es un jugador fantástico, para nosotros, es muy importante. En caso de que eso no ocurra, lo que quería era darle tranquilidad y libertad en este momento de tomar una decisión, pero no tiene nada que ver con cómo van las negociaciones porque soy consciente de que llegó esa propuesta, pero también soy consciente de que el club va a defender sus intereses como corresponde y si la oferta no es satisfactoria, Hormi seguirá con nosotros”, aseguró Gabriel Milito.

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Por último, el técnico confirmó que Chivas no irá en busca de ningún jugador en caso de que Armando González sea vendido: “En el caso de que tenga que salir, el plantel está cerrado. Se vaya quien se vaya, no necesitamos más jugadores“.

En síntesis