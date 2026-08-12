¿Por qué no juega Armando González en Seattle Sounders vs. Chivas por la Leagues Cup 2026?

El entrenador Gabriel Milito optó por dejar en el banquillo a uno de sus mejores jugadores.

Chivas afronta su último partido en la Leagues Cup 2026 frente a Seattle Sounders, en un encuentro que marcará el cierre de su participación en el torneo internacional. El Rebaño Sagrado buscará despedirse de la competencia con una victoria ante uno de los representantes de la MLS.

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El conjunto rojiblanco ya está eliminado del torneo, por lo que este compromiso será únicamente una oportunidad para intentar sumar de a tres y cerrar su participación de la mejor manera posible. Para este partido, Armando González no será titular y comenzará el encuentro desde el banco de suplentes.

La ausencia de González en el once inicial llamó la atención, especialmente por el protagonismo que ha tenido el delantero en el equipo. Sin embargo, todo apunta a que la decisión responde principalmente a una cuestión de descanso y rotación por parte del cuerpo técnico.

Además, Armando González atraviesa una racha negativa, por lo que su salida del equipo titular también podría estar relacionada con la necesidad de darle descanso y permitirle recuperar confianza. De todas maneras, el atacante estará disponible en el banco de suplentes y podría tener minutos durante el encuentro ante Seattle Sounders.

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La formación de Chivas vs. Seattle Sounders

Whalle y

y Gómez

Rey

Campillo

Romo (C)

B. González

R. González

Gutiérrez

Carrillo

Alvarado

Marín

En sintesis