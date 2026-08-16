Cristiano Ronaldo es, sin dudas, uno de los mejores futbolistas de la historia. A sus 41 años, el portugués continúa vigente y mantiene una carrera marcada por récords, títulos y una cantidad de goles que lo convirtió en una de las grandes figuras del futbol mundial.
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Mientras se prepara para afrontar una nueva temporada con Al-Nassr de Arabia Saudita, Ronaldo mantiene la ambición intacta y va por nuevos objetivos con el conjunto saudí. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió al hablar de su futuro y dejó una frase que encendió las alarmas entre sus seguidores.
En una entrevista con Vogue, el delantero portugués reconoció que el final de su carrera podría estar más cerca de lo imaginado y dejó una contundente reflexión sobre sus próximos pasos.
“Este es probablemente mi último año de futbol y quiero dejar un legado espectacular. Tengo mi futuro todo planeado”, aseguró Cristiano en primer lugar el crack con pasado en Real Madrid.
Por eso, lejos de pensar en un retiro sin actividad, tiene varias alternativas para mantenerse ocupado y disfrutar de una nueva etapa de su vida: “Tengo tantas cosas que me mantendrán ocupado que es difícil decirte solo una cosa. Porque el fútbol puede dejar un gran vacío, tienes que llenar tu tiempo de diversas maneras, no solo una”.
“También divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he ganado, lo que hemos ganado. Porque después de todo han sido 25 años con mucho sacrificio”, agregó.
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Todos los títulos de Cristiano Ronaldo
A lo largo de su extraordinaria carrera, Cristiano Ronaldo consiguió 37 títulos colectivos entre clubes y la Selección de Portugal.
- Real Madrid (16 títulos): 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España.
- Manchester United (10 títulos): 3 Premier League, 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 2 Copas de la Liga, 1 FA Cup y 1 Community Shield.
- Juventus (5 títulos): 2 Serie A, 2 Supercopas de Italia y 1 Copa Italia.
- Selección de Portugal (3 títulos): 1 Eurocopa y 2 UEFA Nations League.
- Al-Nassr (2 títulos): 1 Campeonato de Clubes Árabes y 1 Liga de Arabia Saudita.
- Sporting de Lisboa (1 título): 1 Supercopa de Portugal.
Los premios individuales de Cristiano Ronaldo
Además de los títulos colectivos, Ronaldo construyó una colección de reconocimientos individuales que lo colocan entre los jugadores más laureados de todos los tiempos.
- 5 Balones de Oro.
- 4 Botas de Oro.
- 2 premios FIFA The Best.
- 1 Premio Puskás.
En sintesis
- Cristiano Ronaldo declaró que probablemente este sea su último año jugando al fútbol.
- Al-Nassr cuenta con Cristiano Ronaldo para disputar la nueva temporada en Arabia Saudita.
- Cristiano Ronaldo acumula 37 títulos colectivos y cinco Balones de Oro en su carrera.