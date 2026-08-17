Para aplaudir: el gesto del Piojo Alvarado con una aficionada de Chivas que lucha contra una enfermedad

Chivas venció por la mínima a Santos Laguna en el Estadio Corona y encadenó su segundo triunfo consecutivo para acomodarse en la tabla del Torneo Apertura 2026. Roberto Alvarado fue uno de los mejores futbolistas del encuentro y destacó por lo que hizo tanto adentro como afuera del campo.
El Piojo tuvo un gran gesto con una aficionada de Chivas que se encontraba en la grada. Puntualmente, la fanática se encontraba con su pareja y juntos sostenían una pancarta con el mensaje: “¿Quimioterapia? ¡Chivaterapia! Piojo regálame tu playera”.
Dicho y hecho, Alvarado se acercó hasta la ubicación de la chica y le obsequió su camiseta. ESPN captó el momento y hasta entrevistó a la aficionada, quien se mostró sumamente agradecida con el futbolista del seleccionado mexicano.
“En el hospital me vi los partidos”, contó la protagonista de la historia. Y añadió: “Chivas ha sido mi motivación”. Ahora, sumó una pieza del equipo de sus amores para su colección.
Así fue el momento en el que Roberto Alvarado le regaló su playera a la aficionada de Chivas
"NO PUEDO CON LA EMOCIÓN, SOY DE LAS CHIVAS DESDE LA CUNA" 🥹— ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 17, 2026
La felicidad de una aficionada que lucha contra el cáncer y el Piojo Alvarado le regaló su jersey ❤️ pic.twitter.com/1gkH01W4pv
Mientras Guillermo Almada gana 2,5 millones en América, el salario que percibe Gabriel Milito en Chivas
En síntesis
- Chivas venció a Santos por la mínima en el Torneo Apertura 2026.
- Roberto Alvarado le regaló su playera a una aficionada que recibe quimioterapia.
- La pancarta de la fanática decía: “¿Quimioterapia? ¡Chivaterapia! Piojo regálame tu playera”.