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Para aplaudir: el gesto del Piojo Alvarado con una aficionada de Chivas que lucha contra una enfermedad

El futbolista de la Selección Mexicana se acercó a las gradas para obsequiarle su playera a una fanática. Checa el video.

Roberto Alvarado protagonizó un emotivo momento con una aficionada
© Getty ImagesRoberto Alvarado protagonizó un emotivo momento con una aficionada

Chivas venció por la mínima a Santos Laguna en el Estadio Corona y encadenó su segundo triunfo consecutivo para acomodarse en la tabla del Torneo Apertura 2026. Roberto Alvarado fue uno de los mejores futbolistas del encuentro y destacó por lo que hizo tanto adentro como afuera del campo.

El Piojo tuvo un gran gesto con una aficionada de Chivas que se encontraba en la grada. Puntualmente, la fanática se encontraba con su pareja y juntos sostenían una pancarta con el mensaje: “¿Quimioterapia? ¡Chivaterapia! Piojo regálame tu playera”.

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Dicho y hecho, Alvarado se acercó hasta la ubicación de la chica y le obsequió su camiseta. ESPN captó el momento y hasta entrevistó a la aficionada, quien se mostró sumamente agradecida con el futbolista del seleccionado mexicano.

“En el hospital me vi los partidos”, contó la protagonista de la historia. Y añadió: “Chivas ha sido mi motivación”. Ahora, sumó una pieza del equipo de sus amores para su colección.

Así fue el momento en el que Roberto Alvarado le regaló su playera a la aficionada de Chivas

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En síntesis

  • Chivas venció a Santos por la mínima en el Torneo Apertura 2026.
  • Roberto Alvarado le regaló su playera a una aficionada que recibe quimioterapia.
  • La pancarta de la fanática decía: “¿Quimioterapia? ¡Chivaterapia! Piojo regálame tu playera”.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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