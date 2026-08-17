Para aplaudir: el gesto del Piojo Alvarado con una aficionada de Chivas que lucha contra una enfermedad

El futbolista de la Selección Mexicana se acercó a las gradas para obsequiarle su playera a una fanática. Checa el video.

Chivas venció por la mínima a Santos Laguna en el Estadio Corona y encadenó su segundo triunfo consecutivo para acomodarse en la tabla del Torneo Apertura 2026. Roberto Alvarado fue uno de los mejores futbolistas del encuentro y destacó por lo que hizo tanto adentro como afuera del campo.

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El Piojo tuvo un gran gesto con una aficionada de Chivas que se encontraba en la grada. Puntualmente, la fanática se encontraba con su pareja y juntos sostenían una pancarta con el mensaje: “¿Quimioterapia? ¡Chivaterapia! Piojo regálame tu playera”.

Dicho y hecho, Alvarado se acercó hasta la ubicación de la chica y le obsequió su camiseta. ESPN captó el momento y hasta entrevistó a la aficionada, quien se mostró sumamente agradecida con el futbolista del seleccionado mexicano.

“En el hospital me vi los partidos”, contó la protagonista de la historia. Y añadió: “Chivas ha sido mi motivación”. Ahora, sumó una pieza del equipo de sus amores para su colección.

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Así fue el momento en el que Roberto Alvarado le regaló su playera a la aficionada de Chivas

"NO PUEDO CON LA EMOCIÓN, SOY DE LAS CHIVAS DESDE LA CUNA" 🥹



La felicidad de una aficionada que lucha contra el cáncer y el Piojo Alvarado le regaló su jersey ❤️ pic.twitter.com/1gkH01W4pv — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 17, 2026

En síntesis