¿Qué hizo el papá de Diego Arriaga?

Todo era alegría luego de que Diego Arriaga consiguiera su anotación en el Estadio Azteca ante Atlético de San Luis para el Club América. Incluso, una de las imágenes que comenzó a hacerse viral fue precisamente la del jugador entregándole su camiseta a sus padres.

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Esto llamó la atención y fue visto como un momento muy emotivo para el jugador, pero se nubló cuando algunos de los seguidores comenzaron a darse cuenta que el padre del futbolista había tenido un pasado oscuro hace apenas un año.

¿Qué hizo Bernabé Arriaga?

Y es que una de las noticias que trascendió fue la que hizo el periodista Carlos Jiménez en el mes de noviembre del 2025 donde señaló que el padre del canterano azulcrema, Bernabé Arriaga, había robado un camión que contenía ropa, en conjunto con una banda en el Estado de México.

“CAE PAPÁ de MEDIOCAMPISTA del Club América POR ROBAR CAMIÓN con ROPA Nike, Bernabé Arriaga, papá del jugador Diego Arriaga fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado de México y Fiscalía del Estado de México Con su banda se robó la unidad en el Estado de México. Así los detuvieron…” C4Jiménez

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De esta manera, la gran actuación que ha tenido el jugador de las Águilas en el equipo de Guillermo Almada se ha visto empañada por lo que sucedió unos meses atrás. Algo que sin duda, no debería causar ninguna situación para el futbolista.

En síntesis

Diego Arriaga marcó gol con el América frente al Atlético de San Luis .

marcó gol con el América frente al . Bernabé Arriaga , padre del canterano, fue detenido en noviembre de 2025 .

, padre del canterano, fue detenido en . Estado de México: El padre del jugador robó un camión con ropa Nike.