Mientras la atención de muchos está puesta en la Leagues Cup, Cruz Azul buscará seguir escalando en el Apertura 2026. Tras un inicio irregular de campeonato, intentarán enderezar las cosas y volver a la victoria en casa por el torneo doméstico. Para ello, recibirán a Santos Laguna, contendiente que todavía no ganó en lo que va del certamen.

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En esa intención de llevarse los tres puntos del Estadio Azteca ante su gente, ‘La Máquina’ sorprendió con la formación titular que utilizarán esta tarde ante los ‘Guerreros’. Es que José Paradela y Erik Lira no figuran en el once inicial de Cruz Azul para el encuentro ante Santos Laguna, correspondiente a la corriente jornada 7 del Apertura 2026.

En el caso particular de José Paradela, su exclusión del cuadro titular refiere a que Joel Huiqui decidió echar mano a la rotación para evitar lesiones por sobredosificación de minutos. Por ese mismo motivo, por ejemplo, tampoco jugará Gonzalo Piovi, otro que habitualmente es titular en los partidos oficiales que tiene el conjunto celeste.

Por el lado puntual de Erik Lira, su ausencia en el equipo que comienza el encuentro surge de la intención de cuidar al jugador tras su pase caído al Mónaco. El volante vio frustrada su salida a Europa cuando tenía las maletas hechas, y para preservarlo anímicamente no estará desde el arranque para el juego de Liga MX.

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Paradela y Lira esperarán su turno [Foto: Getty]

Bajo estas circunstancias, el mediocampo de ‘La Máquina’ ante los ‘Guerreros’ estará compuesto de Charly Rodríguez y Jeremy Márquez, con Palavecino más adelantado. Lira y Paradela irán al banco de suplentes y tienen la posibilidad de sumar minutos si durante el transcurso del partido el cuerpo técnico considera que debe utilizarlos.

Sin José Paradela ni Erik Lira, estos son los once elegidos por Joel Huiqui en Cruz Azul para recibir a Santos Laguna en el Estadio Azteca por la jornada 7 del Apertura 2026: Kevin Mier; Roger González, Willer Ditta, Amaury García, Jesús Orozco, Omar Campos; Carlos Rodríguez, Jeremy Márquez; Agustín Palavecino, Luka Romero; Nicolás Ibáñez.