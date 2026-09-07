Joel Huiqui habló tras el triunfo de Cruz Azul ante Santos Laguna y se mostró confiado de cara al Clásico Joven. El entrenador de La Máquina dejó un mensaje contundente antes de recibir al América en el Estadio Banorte.

Cruz Azul venció 1-0 de forma agónica a Santos Laguna este domingo en el Estadio Banorte, por la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con un verdadero golazo del argentino José Paradela, para traer tranquilidad en las gradas.

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Después de algunos traspiés que sufrió en las primeras jornadas, el vigente campeón del futbol mexicano comenzó a sumar puntos importantes y consiguió meterse nuevamente en puestos de clasificación. La Máquina busca recuperar el nivel que la llevó a conquistar el último torneo.

Ahora, Cruz Azul tendrá uno de los partidos más importantes de la temporada, ya que se medirá ante América en el Estadio Banorte por una nueva edición del Clásico Joven. El encuentro correspondiente a la Jornada 8 será una prueba de máxima exigencia para el conjunto cementero.

En conferencia de prensa después del triunfo frente a Santos Laguna, Joel Huiqui se mostró muy confiado de cara al duelo contra las Águilas. El entrenador, además, destacó la recuperación de varios futbolistas que podrían estar disponibles para el trascendental compromiso.

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Joel Huiqui y su contundente mensaje antes del Clásico Joven

“Esperemos que el próximo fin de semana nos acompañe para poder festejar juntos el próximo triunfo”, aseguró Huiqui después de la victoria ante Santos. Una frase que refleja la confianza del entrenador de Cruz Azul antes de recibir al América y que ya genera expectativa entre los aficionados de ambos equipos.

😎 Huiqui está confiado en que Cruz Azul le ganará al América el Clásico Joven.



¿Qué te parecen sus palabras? pic.twitter.com/ukDRVfXeUw — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 7, 2026

En sintesis

Cruz Azul venció 1-0 a Santos Laguna con gol del argentino José Paradela.

a Santos Laguna con gol del argentino José Paradela. Joel Huiqui confía en vencer al Club América en el próximo Clásico Joven.

en vencer al Club América en el próximo Clásico Joven. Estadio Banorte albergará el partido entre Cruz Azul y América por la Jornada 8.