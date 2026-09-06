¿Juega Erik Lira? Las alineaciones de Cruz Azul vs. Santos Laguna por el Apertura 2026

El centrocampista de la Máquina Cementera y la Selección Mexicana estuvo a punto de fichar por AS Mónaco, pero se cayó el traspaso.

Cruz Azul no ha encontrando regularidad en el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina Cementera registra tres triunfos y tres derrotas en las primeras seis fechas y ahora recibirá a Santos Laguna desde las 17:00 hs (CDMX) en el marco de la Jornada 7.

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El duelo se jugará en el Estadio Cuauhtémoc y el equipo dirigido por Joel Huiqui es gran favorito no solo por la localía, sino porque se enfrenta a uno de los dos equipos que todavía no consiguió ganar en el campeonato. Además, Cruz Azul podría contar con el regreso a la titularidad de Erik Lira.

Erik Lira sumaría minutos nuevamente ante Santos Laguna (Getty Images)

El centrocampista de la Selección Mexicana fue una de las figuras del Tri en el Mundial 2026 y AS Mónaco se fijó en él para ficharlo. Sin embargo, cuando estaba todo confirmado, el pase se cayó debido a que el conjunto de la Ligue 1 no logró liberar a tiempo una plaza de jugador extracomunitario.

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Probable alineación de Cruz Azul

Kevin Mier

Omar Campos

Jesús Orozco Chiquete

Amaury García

Willer Ditta

Jeremy Márquez

Charly Rodríguez

Erik Lira

Agustín Palavecino

José Paradela

Nicolás Ibáñez

Probable alineación de Santos Laguna