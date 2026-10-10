No te pierdas las tablas actualizadas del Torneo Apertura al cabo de los partidos del sábado en México.

El Apertura 2026 continúa su curso y este sábado 10 de octubre le regaló a todos sus seguidores una cuádruple cartelera extraordinaria. La jornada 11 de la fase regular ya está casi completa y con serias variantes en las tablas de posiciones y goleo tras los últimos partidos. La Liga MX promete un cierre de torneo apasionante con varios candidatos.

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Los resultados de los partidos del sábado en el Apertura 2026:

En el Estadio Corregidora, Querétero venció por 2-0 a Atlante y con este resultado trepó al podio de la general, quedando como la gran revelación. Santiago Homenchenko abrió la cuenta del encuentro a los 25′ desde el punto penal, y Denilson Muñoz amplió la ventaja a los 50′ para poner cifras finales.

En el Estadio Olímpico Benito Juárez, FC Juárez igualó 1-1 con Xolos y sigue sin poder sumar más triunfos en una campaña olvidable e histórica pero por lo malo. Mourad El Ghezzouani había anotado el primer tanto para el Tijuana de penal a los 31′, pero Rodrigo Dourado lo empató para los Bravos a los agónicos 84′.

En el Estadio Jalisco, Atlas empató 1-1 con Chivas en una nueva edición del Clásico Tapatío, que tuvo todo tipo de emociones, incluido un penal errado y una roja. Kevin Zenón puso adelante al local a los 52′, pero Ángel Sepúlveda lo igualó a los 86′ para la visita, luego de haber sido quien desperdició aquel penal.

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En el Estadio Azteca, América igualó 1-1 con Rayados y no pudo escaparse y sacar todavía más diferencia en lo más alto de la tabla de posiciones del torneo. Diego Rossi había adelantado a los de Monterrey a los 18′ del juego, mientras que Santiago Bueno puso la paridad a los 49′ para los de Ciudad de México.

América sumó un punto ante Rayados [Foto: Getty]

¿Quién es el líder del Apertura 2026 tras los partidos del sábado?

Con los marcadores de la fecha corriente, el Club América encabeza la tabla de esta Liga MX, con 21 puntos, ubicándose uno por encima de sus escoltas Toluca y Querétaro. Además, las ‘Águilas’ tienen un partido postergado pendiente, por lo que podrían sacarle más ventaja a los Diablos Rojos (no a los Gallos que también deben un juego).

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La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los partidos del sábado:

La tabla de goleo del Apertura 2026 tras los partidos del sábado: