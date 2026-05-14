Los Tuzos y los Universitarios se enfrentan por el primer juego de las Semifinales de la Primera División de Méxixo.

En el marco de la Ida de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Pachuca y Pumas UNAM se miden este jueves 14 de mayo desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Ambos conjuntos buscarán iniciar la serie con el pie derecho.

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Del lado del equipo a cargo de Esteban Solari, viene de cosechar una enorme clasificación en condición de local ante Toluca tras vencerlo por 2-0 y así redondear un global de 3-0 para eliminar al campeón actual de la Primera División de México.

Los hombres dirigidos por Efraín Juárez arriban luego de una inolvidable serie ante América en el Clásico Capitalino. Con sendos empates por 3-3 en la Ida y la Vuelta, el equipo auriazul se clasificó por poseer ventaja deportiva. Cabe recordar que terminaron 1° en la Fase Regular, a diferencia de las Águilas que fueron 8°.

La posible alineación de Pachuca vs. Pumas UNAM

Carlos Moreno

Carlos Sánchez

Eduardo Bauermann

Sergio Barreto

Brian Garcia

Christian Rivera

Víctor Guzmán

Elias Montiel

Kenedy

Oussama Idrissi

Enner Valencia

DT: Esteban Solari

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La posible alineación de Pumas UNAM vs. Pachuca