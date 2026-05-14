Dónde ver EN VIVO Pachuca vs. Pumas UNAM por la Liguilla del Clausura 2026: canales de TV y streaming online

El primer partido de las semifinlaes se disputa este jueves desde las 19:00 hs (centro de México)

La Liga MX no para. Este jueves 14 de mayo se siguen disputando las semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 con el primer duelo de la serie entre Pachuca y Pumas UNAM, en el Estadio Hidalgo.

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Los Tuzos vienen de superar a Toluca por 3-0 en el global de los cuartos de final, mientras que los Felinos hicieron lo propio haciendo uso del criterio de desempate por tabla general luego de igualar 6-6 con América.

Ahora, ambos conjuntos deben verse las caras en busca de un lugar en la final. El ganador de esta serie se disputará el título del Clausura 2026 con Chivas o Cruz Azul (empataron 2-2 en la ida). A continuación, conoce cómo ver el encuentro.

Pachuca y Pumas se enfrentan por las semifinales (Getty Images)

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Dónde ver Pachuca vs. Pumas por TV y streaming

TV : La transmisión por televisión será exclusivamente a través de la pantalla de FOX . La TV paga será la única manera de ver el encuentro en el territorio mexicano por esta vía.

: La transmisión por televisión será exclusivamente a través de la pantalla de . La TV paga será la única manera de ver el encuentro en el territorio mexicano por esta vía. Streaming: Los usuarios también tendrán la alternativa de sintonizar a través de otros dispositivos por la plataforma de pago FOX One.

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