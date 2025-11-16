Tras la victoria por 2-1 en condición de visitante ante Juárez por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Querétaro quedó eliminado de los playoffs tras la milagrosa reacción de Pumas UNAM ante Cruz Azul. Hasta ese partido, los Gallos Blancos se estaban clasificando al Play-In.

Luego, con la victoria de la última jornada de Santos Laguna, el equipo quedó 12°, pero siendo un equipo que remó todo el torneo desde atrás, estuvo a punto de meterse en esa zona peleando contra equipos con más recursos como los Universitarios, los Guerreros, o incluso Necaxa o Atlas.

Tras este partido, Benjamín Mora decidió ponerle punto final a su ciclo en el cuadro que viste de azul, negro y blanco. Sin embargo, en las últimas horas, el estratega mexicano podría continuar su carrera en otro equipo de la Primera División de México.

Acorde a la información del periodista Alan Núñez, Mora está en el radar de Puebla, que también se quedó sin técnico tras la salida del argentino Hernán Cristante. La Franja terminó última con apenas 12 unidades cosechadas tras 3 victorias, 3 empates y 11 derrotas.

Así lo manifestó en un posteo de su cuenta de ‘X’, ex Twitter: “Son dos perfiles mexicanos los que encabezan las preferencias para tomar la dirección técnica del Puebla. 1-Benjamin Mora y 2-Gerardo Espinoza“. De esa manera, el DT mexicano “compite” con un compatriota por un nuevo trabajo.

¿Cómo fue el ciclo de Benjamín Mora en Querétaro?

En lo que respecta a lo meramente numérico, Mora dirigió 37 partidos con el cuadro tricolor, en los que cosechó 12 victorias, 4 empates y 21 derrotas, significando apenas un 36,03% de efectividad. Además, marcó 37 goles y recibió 59 anotaciones. No se clasificó para los playoffs del futbol nacional, donde finalizó 12° en ambas ocasiones. En la Leagues Cup 2025 también se quedó en Fase de Grupos.

