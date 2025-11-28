El Apertura 2025 de la Liga MX está de a poco llegando a su fin y, tras la disputa de los Cuartos de Final de la Liguilla, quedan apenas unos compromisos para que culmine el certamen nacional. Más allá de los involucrados, el resto de equipos ya piensan en el año próximo.

Y un equipo que tiene que resolver lo más pronto posible un tema clave es Querétaro, que aún debe elegir a su próximo director técnico tras la salida del mexicano Benjamín Mora. Con este panorama, hay una opción que puede ser considerado.

Acorde a la información aportada por el periodista César Luis Merlo, los Gallos Blancos tienen negociaciones avanzadas con Esteban González, entrenador campeón de la Primera División de Chile con Coquimbo Unido, que ganó su primera liga.

Por otro lado, Mora habló en una entrevista y manifestó que su salida de la institución tricolor no fue por un tema de resultados o desempeño, sino por un “tema de estructura”, ya que él no había llegado con Innovatio Capital, nuevo dueño de la institución.

El mismo comunicador agregó que ya hay una oferta formal y se espera la respuesta del técnico en los siguientes días. González ha dirigido a Deportes Concepción y a los Piratas, ambos en el futbol chileno. Con este último hizo historia en una liga dominada por Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

¿Cómo fue el 2025 de Esteban González en Coquimbo Unido?

En lo que respecta en lo meramente estadístico, más allá del título, Esteban González estuvo al mando en 41 partidos de club, cosechando 21 victorias, 9 empates y apenas 4 derrotas, obteniendo la muy buena cifra de 75,61% de la efectividad de los puntos.

