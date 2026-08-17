La tabla general y de goleo tras el Pachuca vs Puebla

Luego del resultado del último partido de la Jornada 4 de la Liga MX entre Pachuca y Puebla, así quedó la tabla general y de goleo.

Después de los partidos de la Leagues Cup, los partidos de la Jornada 4 por el Apertura 2026 se extendieron hasta este lunes. Por lo que esta fecha se cerró con un partido en el Estadio Hidalgo entre Pachuca y Puebla dejando una victoria de los poblanos.

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El resultado del encuentro fue un 2-3; las anotaciones del partido se dieron gracias a Salomón Rondón con un doblete para los Tuzos; mientras que las anotaciones de La Franja fueron de parte de Emiliano Gómez, Kevin Velasco y Facundo Almada.

El equipo local dejó ir puntos vitales para la escuadra y ahora se posiciona en el lugar número 14 con tan sólo tres puntos; mientras que los visitantes se ponen un por encima, es decir, en el lugar 7 con siete unidades; metiéndose en la zona de clasificación.

Tabla general del Apertura 2026 tras el Pachuca vs Puebla

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Tabla de goleo del Apertura 2026 tras la Jornada 4