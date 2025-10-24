En el marco de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas recibe a Atlas en el marco de una nueva fecha de la Primera División de México. Ambos equipos van por la victoria para darle una alegría a su afición en el marco de un nuevo Clásico Tapatío.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito viene de cosechar una decepcionante derrota ante Querétaro en condición de visitante que no le permitió escalar a los puestos de Liguilla. Con 20 puntos, se mantiene 8°, en la zona de clasificación al Play-In.

Del lado del visitante, el conjunto a cargo de Diego Cocca viene de obtener una victoria clave ante León en condición de local y suma 16 unidades, siendo 11° en la Tabla General, quedando afuera de la zona de Play-In apenas por diferencia de gol. Atlético San Luis estaría arrebatándole ese último lugar en los playoffs.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Atlas por el Apertura 2025?

El juego entre Chivas vs. Atlas por el Apertura 2025 tendrá lugar este sábado 25 de octubre a partir de las 18:07 horas (Ciudad de México). El escenario para este juego será el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

¿Cómo ver Chivas vs. Atlas por el Apertura 2025?

El partido entre Chivas vs. Atlas por el Apertura 2025 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO desde México en exclusiva a través de Amazon Prime Video.