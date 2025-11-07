Es tendencia:
Apertura 2025

¿Chivas vs. Rayados va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025

El Rebaño Sagrado y los Albiazules se cruzarán por una nueva jornada de la Primera División de México y se podrá seguir por transmisión.

Por Agustín Zabaleta

Chivas y Rayados se cruzarán por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX
© Getty ImagesChivas y Rayados se cruzarán por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX

En el marco de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MXChivas recibe a Rayados en el marco de una nueva fecha de la Primera División de México. Ambos equipos van por la victoria para darle una alegría a su afición y acercarse a sus respectivos objetivos.

[Mira EN VIVO Chivas vs. Rayados con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

El conjunto dirigido por Gabriel Milito viene de cosechar una victoria clave en la lucha por ingresar a la Liguilla por 1-0 en su visita a Pachuca. Con 26 puntos, se mantiene 6°, en la zona de clasificación a la instancia mencionada, pero no lo tiene asegurado matemáticamente, ya que Juárez lo podría alcanzar.

Del lado del visitante, el conjunto a cargo de Domenec Torrent viene de obtener una igualdad en condición de local ante Tigres UANL en otra edición del Clásico Regiomontano. El equipo marcha 5° en la tabla de posiciones con 31 unidades, y tiene la chance de ser 4°.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025?  

El juego entre Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025 tendrá lugar este sábado 8 de noviembre a partir de las 17:07 horas (Ciudad de México). El escenario para este juego será el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

¿Cómo ver Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025?

El partido entre Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO desde México en exclusiva a través de Amazon Prime Video.

