En el marco de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas recibe a Rayados en el marco de una nueva fecha de la Primera División de México. Ambos equipos van por la victoria para darle una alegría a su afición y acercarse a sus respectivos objetivos.

Publicidad

Publicidad

[Mira EN VIVO Chivas vs. Rayados con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

El conjunto dirigido por Gabriel Milito viene de cosechar una victoria clave en la lucha por ingresar a la Liguilla por 1-0 en su visita a Pachuca. Con 26 puntos, se mantiene 6°, en la zona de clasificación a la instancia mencionada, pero no lo tiene asegurado matemáticamente, ya que Juárez lo podría alcanzar.

Del lado del visitante, el conjunto a cargo de Domenec Torrent viene de obtener una igualdad en condición de local ante Tigres UANL en otra edición del Clásico Regiomontano. El equipo marcha 5° en la tabla de posiciones con 31 unidades, y tiene la chance de ser 4°.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025?

El juego entre Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025 tendrá lugar este sábado 8 de noviembre a partir de las 17:07 horas (Ciudad de México). El escenario para este juego será el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo ver Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025?

ver también Chivas no extendería el contrato de Alan Pulido: el club de la Liga MX que podría contratar al delantero

El partido entre Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO desde México en exclusiva a través de Amazon Prime Video.