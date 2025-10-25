Santos Laguna y Querétaro disputarán este domingo un compromiso determinante para ambas instituciones: en Torreón, se verán las caras poniendo en juego una de sus últimas fichas para llegar al final con posibilidades matemáticas de clasificar a la fase eliminatoria. En este contexto, entérate todos los detalles para no perderte el juego del Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

[Mira EN VIVO Santos Laguna vs. Querétaro con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

¿Cómo llegan Santos Laguna y Querétaro al juego del Apertura 2025?

Los ‘Guerreros’ arriban a este compromiso ubicados en la 13° colocación de la fase regular, con 14 puntos, a tan sólo dos de distancia del último que está clasificando al Play-In. En su última presentación, los dirigidos por Francisco Rodríguez Vilchez igualaron por 2-2 con Mazatlán fuera de casa.

Por su parte, los ‘Gallos Blancos’ alcanzan esta fecha posicionados en el 14° puesto de la tabla, con 14 unidades, en el mismo escalón que su rival pero con peor diferencia de gol. En su pasada actuación, los liderados por Benjamín Mora vencieron por 1-0 a Chivas de Guadalajara en condición de local.

Santos Laguna recibe a Querétaro en el Estadio Corona [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juegan Santos Laguna vs. Querétaro por el Apertura 2025?

El juego Santos Laguna vs. Querétaro tendrá lugar este domingo 26 de octubre, con sede en el Estadio TSM Corona, a partir de las 16.00 horas del Centro de México, por el encuentro correspondiente a la jornada 15 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate del América ante Mazatlán

¿El Santos Laguna vs. Querétaro del Apertura 2025 va por TV abierta?

El juego Santos Laguna vs. Querétaro, para mala fortuna de los espectadores a la expectativa del compromiso, no será transmitido por televisión abierta en el territorio mexicano. Ninguno de los canales disponibles tendrá los derechos para pasar al instante todas las acciones del compromiso entre ‘Guerreros’ y ‘Gallos Blancos’.

¿Qué canal transmite Santos Laguna vs. Querétaro por el Apertura 2025?

El juego Santos Laguna vs. Querétaro se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho de todo el país, en forma exclusiva, a través de la pantalla de ViX Premium, dentro de la plataforma Amazon Prime. El enfrentamiento que abrirá la agenda del domingo únicamente se podrá ver por esta señal en México.

Publicidad

Publicidad