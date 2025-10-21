Es tendencia:
¿Atlas vs. Club León va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025

Se viene la fecha doble en la Liga MX y esta vez el Club León se enfrenta a Atlas. Conoce dónde puedes verlo.

Por Marilyn Rebollo

Club León se enfrenta ante Atlas en la J14
© Imago7Club León se enfrenta ante Atlas en la J14

Comienza la fecha doble de la Liga MX por el Apertura 2025 y en esta ocasión el conjunto de Atlas tendrá que medirse ante el Club León el día de mañana miércoles 22 de octubre. La escuadra rojinegra tendrá una antesala del Clásico Tapatío, mientras que los esmeraldas disputarán este encuentro antes de recibir a los Pumas en su territorio.

[Mira EN VIVO Atlas vs. Club León con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

Lamentablemente, ambas escuadras vienen de caer en la fecha 13, en le caso de La Fiera cayó con un 2-0 a manos de Santos Laguna, lo que sí fue una sorpresa en el segundo partido de Ignacio Ambriz; mientras que los dirigidos por Diego Cocca sufrieron por el mismo marcador, sólo que a manos del Atlético San Luis en el Alfonso Lastras.

Qué partidos se juegan HOY martes 21 de octubre por la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX

¿Dónde ver el Atlas vs León en México?

Como los dos equipos buscan la victoria en este duelo, será un partido que nadie se puede perder. El juego entre Atlas y León será transmitido de manera exclusiva por ViX Premium, el cual puedes encontrar en la plataforma de Amazon Prime Video. La cita será en esta ocasión en el Estadio Jalisco a las 21:00 horas del centro de México.

¿Cómo van ambos equipos en la Liga MX?

Tanto los “Zorros” como los de León están peleando fuertemente para ingresar a la zona de clasificación, aunque sea por repechaje y es que a falta de cuatro jornadas de la fase regular, Atlas se encuentra en la posición 13 de la tabla general con 13 puntos quien podría pelear por el lugar de Pumas que tiene 14 y está en el lugar 10.

En el caso de los esmeraldas están en la posición 14 con 12 unidades, sólo una por debajo, el que gane se acerca o puede rebasar a los universitarios en caso de que Santos y Atlético San Luis no sumen. Es por esta razón que es el partido más importante para ambas escuadras si es que quieren meterse a la pelea por la clasificación.

