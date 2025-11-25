Al darse a conocer la baja definitiva de James Rodríguez como jugador del Club León, inmediatamente se mencionó que uno de los equipos en la Liga MX que estaba más interesado en el futbolista colombiano era precisamente Tigres, la escuadra de la UANL es una de las que sí tendría para poder pagar su alto salario, por lo que la opción no era descabellada.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, ahora resulta que el equipo esmeralda también tiene en la mira a uno de los jugadores del equipo regio. El problema aquí es que mientras la escuadra de Tigres busca a una de las estrellas más importante del equipo de los Panzas Verdes, el León quiere a un elemento que no está en el radar de Guido Pizarro para el siguiente semestre.

¿Qué jugador de Tigres quiere León?

De acuerdo con la información de 365scores, es precisamente la directiva esmeralda quien está buscando el fichaje de Nicolás Ibáñez. En el nuevo proyecto que formaría Ignacio Ambriz desde cero para este proyecto, está contemplando a un elemento como lo es el delantero de la UANL, el cual ha perdido minutos en la escuadra.

Cabe mencionar que es uno de los jugadores a los que se les busca dar salida en la plantilla, de esta manera, si León fuera por él no le costaría mucho al conjunto, sobre todo porque podría llegar como préstamo. Esto, tomando en cuenta que en Tigres han pensado en rescindir su contrato si no le encuentran un espacio, por lo que a la escuadra le conviene.

Publicidad

Publicidad

La misma fuente revela que en León quieren una transferencia definitiva y que ha presentado ya una oferta formal. El problema es que las pretensiones económicas son muy bajas, por lo que se está intentando llegar a un acuerdo que le convenga a ambas partes y de esa manera el futbolista pueda comenzar a sumar titularidades y recuperar su nivel.

Cabe mencionar que ya estuvo en Grupo Pachuca, precisamente con los Tuzos, Nico se convirtió en su último torneo con ellos en campeón de goleo, por lo que se esperaba que se mantuviera, sin embargo, ante la lesión de André Pierre Gignac fue requerido, pero poco a poco fue perdiendo la estelaridad en la plantilla.

ver también Todo el fútbol colombiano consternado por el dinero que James le pide a Millonarios para volver a Colombia

En síntesis

Tras la salida de James Rodríguez del León, Tigres es el equipo de la Liga MX interesado en el fichaje del colombiano.

del León, es el equipo de la Liga MX interesado en el fichaje del colombiano. El Club León de Ignacio Ambriz está interesado en fichar al delantero de Tigres, Nicolás Ibáñez .

de está interesado en fichar al delantero de Tigres, . Tigres busca darle salida a Nicolás Ibáñez, y el León ya presentó una oferta formal de transferencia definitiva.

Publicidad