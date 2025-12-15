¿Cómo son los números de Antonio Mohamed en la Liga MX tras obtener el Apertura 2025?

Toluca se consagró campeón del Apertura 2025 de la Liga MX luego de vencer 9-8 en los penales a Tigres UANL en el Estadio Nemesio Diez. Tras el empate en global por 2-2, todo se definió en una infartarte definición en los disparos desde los doce pasos.

Con este resultado, los Diablos Rojos retuvieron la corona tras campeonar en el Clausura 2025 y proclamaron bicampeones del futbol mexicano. Tras 15 años de espera, la recompensa fue doble para el segundo máximo ganador de ligar del certamen nacional, quedando igual que Chivas.

Además, este fue el octavo título para el entrenador Antonio Mohamed en el futbol de México. Es la quinta Liga MX tras el Apertura 2012 con Xolos, Apertura 2014 con América y Apertura 2019 con Rayados. Con los Albiazules también ganó la Copa MX de 2017 y 2020. Con los Diablos Rojos también se quedó con el Campeón de Campeones 2025.

En su paso por México, el Turco solo no pudo ser campeón con Pumas UNAM, con el que alcanzó las Semifinales del Apertura 2023. Además de ser campeón en México, el argentino también campeón con Atlético Mineiro de Brasil e Independiente de Argentina.

Ranking de los equipos más laureados de México

40 – América

26 – Chivas

25 – Cruz Azul

21 – Toluca

19 – León

16 – Tigres UANL

16 – Pachuca

14 – Pumas UNAM

14 – Rayados

12 – Atlas

12 – Necaxa

En síntesis

