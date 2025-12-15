Toluca se consagró campeón del fútbol mexicano, pero la celebración quedó rápidamente opacada por una fuerte polémica. Apenas terminado el partido, se produjo un cruce durísimo entre Antonio Mohamed y el periodista David Faitelson, una situación que escaló con el paso de las horas y encendió las redes sociales.

En las últimas horas se filtró un video que muestra al entrenador argentino visiblemente molesto, apuntando directamente contra el comunicador. En las imágenes se escucha a Mohamed lanzar una frase explosiva: “No hay nunca que hablar antes, mucha prensa habló antes. Ese gordo de Faitelson decile algo, que dijo cosas antes del partido, ahora lo voy a buscar”, expresó el Turco en pleno post partido.

Minutos después, tal como se anticipaba en el video, Mohamed fue directamente a discutir cara a cara con David Faitelson y también con Mauricio Imay. El enojo del técnico campeón estuvo motivado por los comentarios que ambos periodistas habían realizado en la previa del encuentro, algo que el DT consideró una falta de respeto hacia su equipo.

Faitelson le responde a Mohamed

La respuesta de Faitelson no tardó en llegar y fue a través de sus redes sociales. El periodista explicó su postura y apuntó con dureza contra el entrenador: “Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono. Me da mucha pena que el entrenador campeón del futbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no. Lo hizo, además, bajo la complacencia de la directiva del Toluca que estaba a solo unos metros…”, escribió.

Además del descargo, Faitelson publicó un video en el que se observa a Mohamed insultándolo durante la transmisión de TUDN, reforzando su acusación sobre el comportamiento del entrenador tras la final. El material rápidamente se volvió viral y generó una fuerte división de opiniones entre aficionados y colegas.

Junto al video, el periodista agregó un mensaje irónico y contundente: “El entrenador del equipo campeón del futbol mexicano…”. De esta manera, el histórico título de Toluca quedó inevitablemente marcado por una polémica que trascendió lo deportivo y volvió a poner en el centro del debate la relación entre protagonistas del futbol y la prensa.

