Este fin de semana ha habido muchas noticias en torno a la salida de Sebastián Córdova del conjunto de Tigres. Y es que después de que la escuadra diera a conocer la baja oficial, Yosgart Gutiérrez, portero que compartiera cancha con él en Necaxa dio a conocer unas declaraciones en las que pone en duda la calidad y profesionalismo del examericanista.

En ellas menciona que él le decía que corriera, que enfrentara a los rivales y demás, pero que él no quería hacerlo. De igual manera, aunque no lo confirmó, dejó en duda que tal vez su salida en Tigres habría sido por un tema similar, aún cuando recalcó que ya había mejorado con el tiempo, pero al parecer fue algo que pesó en el futbolista.

Despedida de Sebastián Córdova de Tigres

Y es que este domingo, Córdova reapareció en redes sociales para despedirse oficialmente del conjunto felino. Es por ello que dejó ver que tuvo un buen momento con la escuadra, que siempre tendrá a la afición y al equipo en su corazón y sobre todo aprovechó también para darle un mensaje al que será su nuevo club.

“Todo tiene un ciclo y una razón. Como profesional me tengo que dedicar en cuerpo y alma a los colores que creen en mí. Para mí no es una despedida porque esta Ciudad y el Club Tigres siempre estarán conmigo a donde vaya. Hoy me toca empezar una nueva etapa profesional y lo haré con mi mayor empeño, dedicación y profesionalismo…” Sebastián Córdova

Promesa a la afición de… ¿Toluca?

De acuerdo con César Luis Merlo, Sebas irá al conjunto de Toluca, el actual bicampeón del futbol mexicano se llevará al futbolista de Tigres, sólo hace falta que se haga oficial. Cabe mencionar que si hay un técnico que ha podido mejorar a algunos jugadores para tener una oportunidad más es Antonio Mohamed y ahora podría ser su revancha en el futbol.

“A mi nuevo Club, a su afición, a mis compañeros, cuerpo técnico y directivos, les prometo que no los voy a decepcionar. Lo voy a demostrar no sólo en la cancha, porque también lo haré en los campos de entrenamiento, gimnasio, concentraciones, afición y todo lo que me va a rodear. Esto no es un adiós, sino un hasta luego, porque siempre estarán conmigo.” Sebastián Córdova

