Guillermo Almada tomó una decisión sobre el arco del América para el Clásico Nacional ante Chivas, pese a la recuperación de Luis Malagón.

El América recibió dos duros golpes en la temporada después de haber comenzado de la mejor manera. Las Águilas quedaron eliminadas de la Leagues Cup y, posteriormente, perdieron el Clásico Joven por 4-3 ante Cruz Azul en el Estadio Azteca.

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A pesar de estos resultados, el equipo azulcrema continúa en los primeros puestos del Apertura 2026 con un encuentro menos y el próximo sábado buscará recuperarse en uno de los partidos más importantes del torneo: el Clásico Nacional frente a Chivas.

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El encuentro se disputará el próximo sábado en el Estadio Azteca, desde las 21:00 horas. El resultado podría marcar un antes y un después para ambos equipos, ya que el ganador podría conseguir un importante envión anímico de cara a lo que viene.

Tras la recuperación de Luis Malagón, quien ya comenzó a sumar minutos con la categoría Sub-21 del América, muchos aficionados se preguntaron si Guillermo Almada podría realizar un cambio en el arco y darle nuevamente la titularidad al guardameta mexicano.

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Rodolfo Cota será el elegido de Almada para enfrentar a Chivas

De acuerdo con la información compartida por el periodista León Lecanda, Rodolfo Cota será el portero titular del América para el Clásico Nacional. Si bien Malagón ya se encuentra recuperado médicamente, todavía necesita sumar más ritmo futbolístico y el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo en un partido de tanta importancia.

🚨Rodolfo Cota será el portero titular del @ClubAmerica para enfrentar a Chivas🚨🦅👀



•Luis Ángel Malagon ya se encuentra recuperado pero le falta más ritmo futbolístico y no será arriesgado ✅



Vía: @Leonlec . #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/UJq6pJOPUY — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) September 15, 2026

Malagón fue titular en el Sub-21 durante los últimos encuentros y justamente viene de cometer un grave error ante Cruz Azul, dejando en claro que todavía no está al 100% ni tampoco con la confianza para recuperar el puesto que perdió tras su lesión en el tendón de Áquiles.

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