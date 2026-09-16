Por qué no juega Sebastián Cáceres en la Europa League con el Celta

Esta era la oportunidad para Sebastián Cáceres de debutar en la Europa League, pero no sale como titular del Celta.

En la fecha anterior de LaLiga ante el Málaga, Sebastián Cáceres tuvo su debut con el Celta de Vigo en España, por lo que después de esta aparición se esperaba que el día de hoy ante el Omonia, pudiera el uruguayo jugar su primer partido de la Europa League, sin embargo, al dar a conocer la alineación, el exjugador del Club América no fue contemplado.

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Sebastián Cáceres no debutará en Europa League

Claudio Giráldez presentó a los 11 jugadores que van como titulares para este encuentro, pero en la banca aparece Cáceres. Todo parece indicar que la ausencia de Sebas para el arranque es simplemente una decisión técnica, por lo que le da lugar al capitán sueco, Carl Starfelt de iniciar este duelo como el central predilecto.

El exjugador azulcrema se está acoplando al conjunto, por lo que podría ver algunos minutos en esta competencia europea. Sin embargo, por el momento se mantendrá en el banquillo de este duelo. Ha sido poco el tiempo que lleva jugando en la institución, por lo que poco a poco podría estarse ganando ese lugar.

¿Dónde y cuándo ver el Omonia vs Celta de Vigo?

El enfrentamiento entre Omonia y Celta de Vigo se lleva a cabo hoy miércoles 16 de septiembre a las 10:45 horas del centro de México en el GSP Nicosia, casa del conjunto rival. La transmisión del partido para seguir a Sebastián Cáceres es a través de ESPN en televisión por cable o vía streaming en su plataforma de Disney+.

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En síntesis