Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes del Apertura 2025 de la Liga MX?

Solo quedan unos días para que finalice la ventana de traspasos. El detalle de los fichajes más caros del mercado.

Por Patricio Hechem

La fecha de cierre del mercado de la Liga MX
© Imago7La fecha de cierre del mercado de la Liga MX

El mercado europeo de las ligas más importantes cerró el pasado 1 de septiembre. Sin embargo, hay algunos torneos en los que la ventana de transferencias sigue abierta como es el caso de la Liga MX, la Superliga de Turquía y la Saudi Pro League, principalmente.

Hay muchos equipos mexicanos que se han mostrado activos a lo largo del mercado de fichajes y todavía trabajan para cerrar algún refuerzo más en los últimos días, como es el caso de Rayados y Pumas UNAM con el delantero extranjero.

Fallo histórico del TAS: FMF confirma cuándo volverán los ascensos y descensos entre Expansión y Liga MX

ver también

Fallo histórico del TAS: FMF confirma cuándo volverán los ascensos y descensos entre Expansión y Liga MX

¿Cuándo cierra el mercado de la Liga MX?

El mercado de la Liga MX finaliza el próximo viernes 12 de septiembre, día en el que también se reanudará el Apertura 2025 luego de la Fecha FIFA. De esta manera, los equipos mexicanos todavía tienen tiempo para avanzar con las negociaciones intentado cerrar traspasos.

Publicidad

Hay ciertos equipos que ya están conformes con lo hecho en el mercado, pero otros como Rayados y Pumas han estado buscando un delantero extranjero de jerarquía desde el comienzo y todavía no han logrado conseguirlo. Los últimos días serán claves para definir los planteles.

Los mejores fichajes del Apertura 2025

  • Allan Saint-Maximin (América): 12 millones de dólares
  • José Paradela (Cruz Azul): 12 millones de dólares
  • Ángel Correa (Tigres UANL): 8 millones de dólares
  • Efraín Álvarez (Chivas): 7-8 millones de dólares
  • Bryan González (Chivas): 7 millones de dólares
  • Isaías Violante (América): 6 millones de dólares
  • Nicolás Castro (Toluca): 5 millones de dólares
  • Alexis Gutiérrez (América): 5 millones de dólares
  • Jeremy Márquez (Cruz Azul): 4-5 millones de dólares
  • Pedro Vite (Pumas): 4 millones de dólares
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¡Increíble revelación! La figura mundial que pudo llegar a Pumas pero no lo hizo "por solo unos minutos"
Pumas de la UNAM

¡Increíble revelación! La figura mundial que pudo llegar a Pumas pero no lo hizo "por solo unos minutos"

¡El éxodo continúa! Pumas anunció oficialmente otra salida más en plena jornada FIFA
Pumas de la UNAM

¡El éxodo continúa! Pumas anunció oficialmente otra salida más en plena jornada FIFA

¿Se queda en Toluca? Marcel Ruiz contó la verdad sobre su futuro y la no-salida a Inglaterra
Toluca FC

¿Se queda en Toluca? Marcel Ruiz contó la verdad sobre su futuro y la no-salida a Inglaterra

Lionel Messi puso en duda su presencia en el Mundial 2026
Mundial 2026

Lionel Messi puso en duda su presencia en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo