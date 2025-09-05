¿Cuándo cierra el mercado de fichajes del Apertura 2025 de la Liga MX?

El mercado europeo de las ligas más importantes cerró el pasado 1 de septiembre. Sin embargo, hay algunos torneos en los que la ventana de transferencias sigue abierta como es el caso de la Liga MX, la Superliga de Turquía y la Saudi Pro League, principalmente.

Hay muchos equipos mexicanos que se han mostrado activos a lo largo del mercado de fichajes y todavía trabajan para cerrar algún refuerzo más en los últimos días, como es el caso de Rayados y Pumas UNAM con el delantero extranjero.

¿Cuándo cierra el mercado de la Liga MX?

El mercado de la Liga MX finaliza el próximo viernes 12 de septiembre, día en el que también se reanudará el Apertura 2025 luego de la Fecha FIFA. De esta manera, los equipos mexicanos todavía tienen tiempo para avanzar con las negociaciones intentado cerrar traspasos.

Hay ciertos equipos que ya están conformes con lo hecho en el mercado, pero otros como Rayados y Pumas han estado buscando un delantero extranjero de jerarquía desde el comienzo y todavía no han logrado conseguirlo. Los últimos días serán claves para definir los planteles.

