¿Guillermo Ochoa a Querétaro? La directiva rompió el silencio y se pronunció sobre los rumores

El cierre del mercado de pases fue una mala noticia para Guillermo Ochoa ya que no logró concretar al Burgos de la Segunda División de España y el futbolista continúa en la búsqueda de un nuevo destino tras dejar al AVS de Portugal tras el final del pasado curso.

Las negociaciones con la institución ibérica no llegaron a buen término luego de que algunos puntos del contrato no eran satisfactorios para el futbolista y declinó la propuesta a horas de que finalizara la ventana de traspasos en las principales ligas europeas.

Pese a ello, ciertos rumores colocaron al experimentado guardameta mexicano en Querétaro, la institución mexicana que aún no logra salir del fondo de la tabla de posiciones en el Apertura 2025. Ante esto, la directiva del club salió al cruce para aclarar la situación.

En diálogo con Capital Noticias, fue Álvaro De la Torre, directo deportivo del club, quien habló al respecto. Así inició respondiendo ante la consulta, de manera tajante: “Dos puntos en esta situación. Al final es un rumor, no hay nada de nuestra parte“.

Y continuó: “El punto número dos es que Memo Ochoa es agente libre entonces su contrato llegó a término y él no tiene fecha todavía hasta el término del mercado de transferencias que contempla la FIFA y todavía le quedan unos días más“.

¿Cómo fue la temporada de Guillermo Ochoa en el AVS de Portugal?

En lo que respecta a sus números en la institución portuguesa, en la temporada 2024-25 fue parte de 23 partidos, en los que fue titular en todos. Recibió 45 goles y apenas mantuvo la valla invicta en 6 ocasiones. A diferencia de otros ciclos, evitó el descenso del equipo.