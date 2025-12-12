Toluca perdió por 1-0 frente a Tigres en lo que fue el partido de ida de la final del Apertura 2025. El club auriazul logró la victoria en El Volcán gracias al gol de Ángel Correa, pero el título del torneo se define el próximo domingo en el Nemesio Díez.

El equipo de Antonio Mohamed tendrá la oportunidad de jugar el último partido en su casa. Sin embargo, los Diablos Rojos deberán mostrar otra cara para lograr el bicampeonato porque, según David Faitelson, la derrota de Toluca es por culpa del entrenador.

La publicación de David Faitelson

“Toluca no perdió esta noche por Hugo González… Toluca perdió esta noche por su postura poco atrevida“, escribió el reconocido periodista en su cuenta de X (ex Twitter) para defender al portero de Toluca por su error y también para responsabilizar a Antonio Mohamed.

Lo cierto es que los Diablos Rojos no intentaron ser protagonistas en el partido. Toluca salió a jugar con cinco defensores y con Paulinho solo en el ataque y, durante los 90 minutos, el vigente campeón de la Liga MX nada más generó una ocasión clara que fue salvada en la línea.

El comentario de David Faitelson (X)

“Paulinho, como una vela solitaria en la obscuridad… El tricampeón de goleo está solo, muy solo, sin balones. Muy precavido el Toluca. Mohamed ha venido a buscar el 0-0. Tigres tiene ‘la responsabilidad’ de atentar contra ello“, estas fueron otras de las palabras de David Faitelson a lo largo del partido en El Volcán.

¿Qué dijo Antonio Mohamed?

A pesar de la derrota, Antonio Mohamed manifestó en la conferencia de prensa que no fue tan mal resultado para Toluca. La diferencia es solo de un gol y ahora los Diablos Rojos tendrán la oportunidad de jugar en el Nemesio Díez, donde solo perdieron un partido en el semestre.

Y precisamente esa caída fue ante Tigres por 4-3 en la segunda jornada del Apertura 2025. No obstante, el juego del próximo domingo tiene otra importancia y otra presión para ambos equipos y allí se definirá al campeón del torneo.

En síntesis