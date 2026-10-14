David Faitelson reavivó el debate sobre la grandeza del futbol mexicano al comparar la historia de las Águilas y el Rebaño Sagrado.

En el futbol mexicano hay varios equipos que han hecho historia a lo largo de los años y cuya grandeza no se puede borrar. Los títulos, las rivalidades y las figuras que pasaron por sus filas construyeron una historia que sigue vigente y que alimenta uno de los debates más fuertes de México.

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Sin embargo, cuando se habla de los dos clubes más grandes de México, América y Chivas son los más nombrados. Aunque hay otros equipos que también tienen argumentos para entrar en esa conversación, las Águilas y el Rebaño Sagrado protagonizan una disputa desde hace años.

El debate sobre cuál de los dos tiene mayor grandeza está instalado desde hace años y seguirá vigente más allá de lo que suceda en la cancha. En esta ocasión, David Faitelson encendió la discusión en sus redes sociales al publicar un mensaje en el que comparó a ambos clubes.

David Faitelson comparó a las Águilas con Chivas

“Es imposible definir si el América es ‘el más grande’ del futbol mexicano. Chivas está en ese mismo nivel. Tiene tanta grandeza y gloria como su gran rival… Y uno necesita del otro…”, expresó David Faitelson en sus redes sociales.

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Los títulos de América y Chivas

América: Las Águilas cuentan con 16 títulos de Liga MX y un destacado palmarés internacional, que incluye siete trofeos de la CONCACAF y dos Copas Interamericanas.

Chivas de Guadalajara: El Rebaño Sagrado suma 26 títulos oficiales, entre los que sobresalen sus 12 campeonatos de Liga MX y siete trofeos de Campeón de Campeones.

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