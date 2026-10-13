Las 'Águilas' ganaron una discusión de larga data y pueden ostentar una copa más en sus vitrinas.

El Club América, indiscutido equipo más ganador del futbol mexicano, ha recibido una noticia inesperada por la forma en que se anunció por los canales oficiales. Es que en las últimas horas, ha incrementado su palmarés gracias a la Liga MX, que reconoció un antiguo título que muchos aficionados contemplaban y otros tantos no.

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Durante mucho tiempo, fanáticos de distintos clubes pusieron en tela de juicio si se tomaban como válidos o no los títulos del amateurismo, una discusión que se volvió repetitiva. Luego de mucho tiempo, la Liga MX alzó la voz en esta cuestión controversial entre las hinchadas de México, en la cual cada uno opinaba según conveniencia.

A través de un posteo realizado esta tarde en la cuenta oficial del torneo de Primera División, las autoridades acabaron el debate histórico y certificaron todos aquellos trofeos. Para la cúpula del futbol mexicano y la entidad madre, tanto los títulos de la Era Amateur como los de la Era Profesional se cuentan para el palmarés de cada club.

Por medio de las vías oficiales, la Liga MX confirmó que América tiene 47 estrellas y no 41 como muchos le contaban a las ‘Águilas’ en las discusiones futboleras de redes. A partir de un título puntual, se agregan consecuentemente todos los demás que el cuadro azulcrema logró conquistar a su paso durante aquellos años de la historia.

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De los trofeos que muchos no querían reconocer, el que cierra el dominó es la Copa Challenger, a la que se agregan cuatro campeonatos y una Copa México, todos del amateurismo. Con esos seis trofeos, adicionándolos a las otras cuatro decenas de certámenes del profesionalismo ganados, el Club América llegó a la cuenta de 47 consagraciones.

La Liga MX sacó a la luz su propia versión del palmarés del futbol mexicano en el marco de un nuevo aniversario de las Águilas, recordando en cuántas ocasiones se han coronado. El América ahora tiene el visto bueno de las entidades verídicas y es el máximo ganador de la historia pero por una diferencia más amplia respecto a todos sus perseguidores.

América disfruta en lo más alto de México [Foto: Getty]